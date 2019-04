Fredrik Söderström var fryktelig skuffet etter finaletapet mot Frisk Asker mandag kveld. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Storhamar-trener langet ut mot presidenten etter dommerbråket

Dommerbråket i norsk ishockey fortsatte etter at Storhamar tapte finalen mot Frisk Asker i går kveld. Storhamar-trener Fredrik Söderström reagerte kraftig på ishockeypresidentens lederskap etter uttalelser i media.

Nå nettopp







For etter dommerbråket i går var den svenske treneren meget kritisk til Tage Pettersen på ishockeypresidentens egen twitter-profil.

Det hele startet da hoveddommer Roy Stian Hansen i går trakk seg fra finaledømmingen som følge av hets, samme dag som den avgjørende sjette finalen mellom Frisk Asker og Storhamar skulle spilles.

Til VG fortalte ishockeypresident Tage Pettersen i går blant annet at han syns uttalelser i media hadde gått over streken. På spørsmål om det gjaldt spillere eller også trenere svarte Pettersen:

– Jeg har vel sett uttalelser av Söderstrøm som skulle vært usagt for å være ærlig på det.

I innlegget reagerte Storhamar-treneren på ishockeypresidentens uttalelse og at det kom noen timer i forkant av den avgjørende finalen.

Han mente at det ble tatt stilling til hans skyld. Han skrev også at dette er «bemerkelsesverdig dårlig ledersekap, men helt på linke med hva jeg forventet».

Da hadde Storhamar først tapt finalespillet mot Frisk-Asker:

Tage Pettersen sier dette til VG om kritikken fra Söderström:

- Jeg har ikke i utgangspunktet lyst til å ta dialogen med Söderstrom gjennom VG eller andre aviser. For idrettens skyld burde vi ta den på tomannshånd. Men jeg har lyst til å si at dommersituasjonen i går formiddag kom etter en rådslagning med folk på forbundskontoret og det var en sak vi måtte ta tak i. Dersom noen mener at tidspunktet var upasssende så var det helt styrt av en situasjon langt utenfor vår kontroll, sier Tage Pettersen til VG.

Han sier han tok Söderström i hånden i spillertunnelen før gårsdagens finale og ønsket ham lykke til med kampen.

I en sms til VG skriver Storhamar-trener Söderström:

– Det gleder meg om presidenten og dommersjefen endelig har kommet til innsikten om at dialog utenfor media er klokt og profesjonelt.

les også Bastiansens svar på filme-anklager: – De får sutre på Hamar

Söderströms kritikk av ishockeyledelsen kom under Tage Pettersens innlegg og lenke til VG-saken om Bastiansens svar på filme-anklager, der Pettersen også skrev:

«Jeg har aldri beskyldt deg for å være problemet i norsk hockey. Jeg har sagt at det har falt ord som burde vært usagt, og det er noe annet @HerrSoderstrom. Du har tvert i mot vært en berikelse for norsk hockey.

Foranledningen til at dommeren trakk seg fra finalespillet var dette dramaet sist helg:

Til VG fortalte Söderström på formiddagen før finalen at han skulle svare på alle spørsmål etter at kampen var ferdigspilt.

– Om jeg forholder meg til det som står i mediene, så er jeg det store problemet i norsk hockey. Men nå skal jeg legge all kraft til kveldens kamp, sa Söderström til VG i går.

Publisert: 16.04.19 kl. 13:04