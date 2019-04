DRAMATISK FINALE: Den sjette finalekampen gikk helt til sudden death. Foto: Helge Mikalsen

Frisk Asker er norgesmester etter ny dramatisk finale

ASKER (VG) (Frisk Asker - Storhamar 3–2, 4–2 i kamper) Frisk Asker jubler nå for sitt første NM-gull på 17 år – etter en finalekamp som inneholdt to annullerte Storhamar-scoringer.

– Det er helt sykt. Det er vanskelig å finne ord akkurat nå. At vi klarte å avgjøre det her på hjemmebane, det er helt sykt, sier Frisk-spiller Petter Kristiansen til TV 2.

Hans styring på Christian Kåsastuls skudd i sudden death ble til slutt avgjørende.

Storhamar dominerte stort, men med to annullerte scoringer i kampen hadde ikke forhåndsfavoritt og regjerende norgesmester marginene på sin side i Askerhallen.

Lars Løkken Østli reddet spilleforlengelse for Storhamar med tre minutter igjen av tredje periode.

Det er 17 år siden «bøtta» sist ble vunnet av Frisk Asker og mandag kveld kunne NM-finalenes underdog igjen juble for det fjerde NM-gullet i klubbens historie foran en fullsatt ishall i Asker.

– I begynnelsen av sesongen hadde vi ordentlige problemer, og klubben gjorde noen vanskelige valg. Det betalte seg, sier Frisk-legenden Anders Bastiansen til TV 2.

Dermed måtte regjerende norgesmester og favoritt Storhamar reise hjem til Hedmark med tap 2–4 sammenlagt i kamper i best-av-syv-serien.

Nicklas Dahlberg ble kåret til mest verdifulle spiller for sine utallige redninger, både i den sjette kampen spesielt, men også finalen generelt.

Og Frisk Asker tok seg helt til «bøtta» fra femteplass i serien og med 29 år gamle Jan Andre Aasland som trener.

– Dette er et eventyr, sier Aasland til TV 2.

Dommer-fokus

Oppladningen til kampen ble preget av utenomsportslige hendelser hvor en av NM-finalenes hoveddommere trakk seg timer før kamp på grunn av hets mot ham og hans familie.

Med svært viktige Patrick Thoresen ute av spill med en skade for den regjerende norgesmesteren, grep «Asker-ladden» virkelig muligheten fra start i den sjette finalekampen.

Allerede en god time før kampstart i Askerhallen var Frisk Askers supporterseksjoner godt fylt opp og etter drøye fem minutters spill tok det virkelig fyr på tribunen hos de sorte og oransje.

I overtall sendte Garreth Thompson en perfekt pasning fra bak mål til en ensom Mats Frøshaug.

Frisks nummer 21 klinket til på første berøring og satte pucken perfekt nede i lengste hjørne bak Oskar Östlund i Storhamar-buret.

SATTE FYR PÅ ASKERHALLEN: Mats Frøshaug (nr. 21) sendte Frisk Asker-supporterne til himmels da han sendte vertene i ledelsen etter bare fem minutters spill. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Annullert x 2

Storhamar fikk satt inn et press mot Frisk mot slutten av perioden og det trykket fortsatte inn i andre periode. Gjestene spilte nesten konstant i overtall de første fem minuttene.

Josephs satte pucken i mål etter et drøyt minutts spill, men scoringen ble annullert for blokkering.

Fire minutter senere skulle det endelig løsne for gjestene fra Hamar. Igjen var Josephs involvert.

Kanadieren plukket opp pucken like foran Frisks målgård, vendte opp og avsluttet. Dahlberg fikk blokkert, men Josephs plukket opp egen retur og satte pucken i mål under leggen på keeper.

Storhamar fortsatte å dominere gjennom hele perioden, men nesten ut av ingenting fikk Frisk Asker plutselig en kjempemulighet.

Hampus Gustafsson sendte en perfekt stikker til Sebastian Johansen som stod alene foran Östlund.

Med en lekker skuddfinte og en liten dragning, kunne Johansen sette pucken opp i nettaket med utsiden av køllebladet og sende verten tilbake i ledelsen foran elleville supportere.

Før to minutter var spilt av tredje periode satte Storhamar nok en gang pucken i mål – og for andre gang i kampen ble scoringen annullert. Dommeren mente Steffen Thoresen var for tøff i duellen med keeper Dahlberg i målgården.

Bastiansen i fokus

Storhamar fortsatte å presse på og skapte noen enorme muligheter. Det ble pepret med pucker mot Dahlberg i Frisk-buret.

Med tre minutter igjen av tredje periode måtte den svenske burvokteren kapitulere. Lars Løkken Østli fyrte av og pucken suste i nettet bak Dahlberg til 2–2.

Men akkurat da tiden for tredje periode gikk, fikk Storhamars Aaron Irving en tominutter for slashing på Bastiansen. Reprisene viste at Frisk-helten gjorde vel mye ut av situasjonen, men Frisk fikk spille de to første minuttene av forlengelsen i overtall.

Og to minutter og 19 sekunder ut i sudden death, styrte Frisk inn målet som sikret bøtta.

Publisert: 15.04.19 kl. 21:47 Oppdatert: 15.04.19 kl. 22:09