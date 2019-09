HERJET: Mats Zuccarello kunne smile etter 4–3-seieren i sesongoppkjøringen mot Colorado Avalanche. Her fra tiden i Dallas Stars. Foto: REUTERS/NTB scanpix

Zuccarello-show for Minnesota Wild

(Minnesota Wild – Colorado Avalanche 4–3) Mats Zuccarello scoret sitt første mål for Minnesota Wild, og var involvert i tre av lagets fire mål.

Halvannen uke før serieåpningen i NHL fikk Mats Zuccarello virkelig vist seg frem for sin nye klubb.

Etter å ha gått av isen uten poeng i sin to første kamper for Minnesota Wild, viste nordmannen hvorfor klubben er villig til å betale ham drøyt 250 millioner kroner over de neste fem sesongene.

På stillingen 1–1 tok nordmannen med seg pucken inn i sonen til Colorado, og han spilte opp Mathew Dumba som avsluttet. Keeper Pavel Francouz reddet skuddet, men Jason Zucker satte returen i nettet, og Zuccarellos første målpoeng for Wild var innkassert.

Men nordmannen var langt fra ferdig. Mot slutten av den andre periode vant han pucken, spilte opp tidligere lagkamerat i New York Rangers, Eric Staal, som økte til 3–1 for Wild.

I den tredje periode var rollene byttet om. Staal fant Zuccarello, som i kjent stil – riktignok fra straffeslag – fintet ut keeper med en lynrask høyre-venstre-finte, mens to Colorado-forsvarere kom jagende bak seg.

Minnesota Wild skal spille ytterligere tre oppkjøringskamper før pucken droppens i NHL-åpningen mot Nashville Predators natt til fredag 4. oktober.

Allerede natt til mandag spiller de en ny kamp mot Colorado, før Zuccarellos tidligere lagkamerater i Dallas Stars venter natt til torsdag og natt til 29. september møter de Winnipeg Jets i sin generalprøve.

