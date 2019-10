VIL HA ALLE INN: Stavanger Oilers-eier Tore Christiansen sitter i et utvalg som i desember skal presentere en plan for norsk ishockeys fremtid. Foto: Bjørn S. Delebekk

Oilers-eieren om Sparta-trenerens utspill: – Alle er enige

Stavanger Oilers-profilen Tore Christiansen (57) applauderer utspillet til Sparta-trener og landslags-assistent Sjur Robert Nilsen (51) om at han frykter for sportens fremtid.

Oppdatert nå nettopp







– Egentlig er det en interessant og positiv sak. Alle reiser seg og klapper i hendene. Alle er enige om det som står i artikkelen. Men ingen av de ønskede tingene er det en «quick fix» for, sier Tore Christiansen etter å ha lest VGs intervju med sentrale Sjur Robert Nilsen.

Sparta-treneren er og har vært assisterende trener for tidligere landslagssjef Roy Johansen og nåværende landslagssjef Petter Thoresen. Etter en lang aktiv karriere for Sparta og et kortere proffopphold i Tyskland, har Sjur Robert Nilsen trent Sparta i mange år - med avbrekk for trenerjobber i Storhamar og svenske Leksand.

Get-ligaen fredag, lørdag og søndag Det spilles seks kamper i Get-ligaen fredag, lørdag og søndag denne helgen (VGs favoritter uthevet): Fredag: Storhamar-Narvik - Lørdag: Grüner-Lillehammer, Vålerenga-Sparta, Storhamar-Stavanger - Søndag: Narvik-Stjernen, Frisk-Manglerud Star

Torsdag pekte han blant annet på dette (i VGs papirutgave fredag) under overskriften «Frykter for fremtiden til norsk ishockey»:

# Norsk ishockey drives ikke på en måte som tilsier at landslaget vil makte å beholde plassen i VMs A-gruppe.

# Kun Stavanger Oilers av Get-ligaens 10 klubber kan betegnes som profesjonell.

# Spartas totalbudsjett er 17 millioner kroner. Modo på liganivå to i svensk ishockey bruker like mye på lønn alene.

# Norsk ishockey og idretten generelt bør løftes opp til høyeste politiske plan. Toppidrettsutøvere bør lønnes av staten, klubbene bør fritas fra arbeidsgiveravgift, bedrifter bør kunne trekke fra sponsorbidrag på skatten.

Stavanger Oilers-eier Tore Christansen mener i likhet med Sjur Robert Nilsen at den økonomiske kaken i norsk ishockey må bli betydelig større, slik at det blir mer til alle.

– Vi er den klubben som er kommet lengst. Men vi har mye å gå på, når det gjelder samfunnsansvar, arenadrift og sport. Vi har et kjempepotensial, men vi må få med resten av ligaen. Vi har ingen nytte av at bare en klubb fungerer, sier han.

– Ligaen blir ikke kul før vi hver kveld setter oss ned og lurer på hvem som vil vinne kampen. Vi må ha jevnere og tettere kamper. Det er alt for store skiller, og slik kan vi ikke ha det, forklarer Tore Christiansen.

Han sitter i et hurtigarbeidende utvalg som 4. desember skal presentere en plan for hvordan norsk ishockey skal «se ut» de neste fem årene.

Utvalget ledes av ishockeyforbundets generalsekretær Ottar Eide og består foruten Tore Christiansen av forbundets sportssjef Petter Salsten, ishockeypresident Tage Pettersen, forbundets organisasjonssjef Kristoffer Holm og Jörgen Lindgren fra Get-ligaklubbenes markeds- og interesseorganisasjon Norsk Topphockey.

– Nå har vi en debatt. Etter at vi er ferdig med å prate, tro og mene, må vi utføre på en annen måte enn tidligere. Utviklingen har ikke gått i riktig retning. Men jeg tror vi er i ferd med å få det til. Vi har klart å øke inntektene og interessen for norsk ishockey, sier Tore Christiansen.

Han understreker imidlertid at de ennå «ikke er kommet til det vanskelige».

– Fordeling av penger og en plan for hvem som skal gjøre hva, forklarer norsk ishockeys mest suksessrike leder Tore Christiansen.

Publisert: 18.10.19 kl. 19:04 Oppdatert: 18.10.19 kl. 19:35







Mer om