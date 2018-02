FRUSTRERT: Mats Zuccarello var ingen blid mann etter 1–6-fiaskoen på hjemmebane mot Boston Bruins, NHLs heteste lag om dagen. Foto: ROBERT SIMSØ

Zuccarello etter nytt Rangers-tap: – Det er helt jævlig, det går utover livet mitt

Publisert: 08.02.18 06:14

NEW YORK (VG) (New York Rangers – Boston Bruins 1-6) Etter ydmykelsen hjemme i Madison Square Garden innrømmer Mats Zuccarello (30) at spekulasjonene om en klubbovergang påvirker ham.

– Jeg kan bare prate for meg selv. Vi er mennesker og blir påminnet om dette hele tiden. Jeg tenker på det, om dette er den siste kampen for klubben. Jeg skal ikke skylde på det, men det er uroligheter, sier en tydelig misfornøyd Zuccarello til VG i garderoben etter et nytt hjemmetap.

Han stiller alltid opp for mediene etter et nederlag . Som visekaptein føler han kanskje et ekstra ansvar. Men han er den første til å si at han ikke helt makter å sette ord på de begredelige prestasjonene til New York Rangers akkurat nå.

Rangers har tapt 10 av de siste 13 kampene – og fire på rad i ordinær tid.

Derfor forsterkes ytterligere spekulasjonene om at Rangers-ledelsen har innsett at det ikke blir noe sluttspill denne sesongen, og at de ønsker å bytte bort flere av de beste spillerne, som Zucca, for å bygge et nytt lag for fremtiden.

Overgangsvinduet stenger 26. februar. Det blir noen nervepirrende uker for tidenes største norske hockeyspiller.

– Blir vi byttet bort til et annet NHL -lag, får vi spille med gode spillere der også, så det er jo ikke noe å bekymre seg for, prøver Zucca seg.

Han har vært Rangers beste målpoengjeger i tre av de fire siste sesongene. I forrige match rundet han 300 målpoeng i NHL-karrieren. Han topper statistikken denne sesongen også, med 30 assists og 38 målpoeng.

Rangers startet matchen godt, og tok ledelsen da Rick Nash satte inn sitt 16. mål for sesongen. Så kollapset alt.

– Jeg vet ikke hva som skjedde, skal jeg være ærlig. Jeg skulle ønske jeg hadde en forklaring. Det er jo flaut. Vi er blottet for selvtillit og gjør alt feil. Jeg har ikke ord på hva jeg føler nå.

– Det må være frustrerende å ikke kunne sette ord på hva som er galt

– Det er frustrerende som faen. Helt jævlig. Det går utover livet utenfor hockeyen også. Man går rundt og er grinete ... ja, jeg vet man skal være positiv, men det vanskelig. Dette begynner å gjøre vondt.

– Mange tilskuere buet?

– Det skjønner jeg godt. Det fortjener vi. Det er pinlig for dem, og flaut for oss som er utpå der.

– Har du noen oppskrift på hvordan dere skal komme dere ut av sumpa?

– Nå har vi vært i den sumpa i 30 matcher ... jeg skulle ønske jeg hadde den fasiten. Jeg føler at jeg sitter og sier det samme etter hver match, svarer Zuccarello.

En hardt presset trener Alain Vigneault så omtrent like rådløs ut som sin norske visekaptein da han kom til pressekonferansen.

– Vi stoppet å gjøre jobben vår utpå isen og det er ingen tvil om at de fikk oss til å se veldig dårlige ut i kveld, sier Vigneault, og ber om å få en natt å sove på før han svarer på konkrete spørsmål hvordan han skal snu den elendige trenden. Så sukket han tungt mens han forlot rommet.

– Skuffende, frustrerende og pinlig, sier lagets største stjerne, keeper Henrik Lundqvist, som ble dratt av isen etter fire baklengs på drøyt 28 minutter.

– En av de verste kampene jeg har vært en del av i min Rangers-karriere, sier lagkaptein Ryan McDonagh, som også virket å bekrefte at ryktene om spillere trades bort påvirker spillergruppen . Da han ble spurt om den lange tapsrekken, svarte han:

– Det er brutalt, ingen tvil om det. Med alt som foregår i laget, så trenger vi å holde fokus på å sette sammen noe som ligner på en hel match.