STORHAMAR-JUBEL: Lars Løkken Østli og Jens Jakobs er blant dem som kan glede seg over åttendedelsfinale i CHL. Bildet er fra en kamp nylig. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Storhamar-bragd: Videre i Champions Hockey League

ISHOCKEY 2018-10-16T19:14:33Z

(Storhamar-Ocelari Trinec 6–2) Puckene føk Storhamars vei tirsdag kveld. Nå er hamarsingene klare for cupspillet i ishockeyens Champions League - på bekostning av Patrick Thoresens gamle klubb Djurgården.

Publisert: 16.10.18 21:14

Finske Tappara gjorde sin del av jobben ved å slå Djurgården 5–1, og med senere kampstart visste Storhamar at de kunne klare det med seier over tsjekkerne. De fikset den jobben greit: 6–2 seier og er dermed klare for åttendedelsfinalen i CHL.

– Ingen hadde trodd vi skulle ha en sjanse, sa Storhamar-trener Fredrik Söderström til HA på forhånd.

Storhamar kjørte ut i et voldsomt tempo og ledet 3–0 etter en drøy periodes spill i Hamars OL-amfi. Lars Løkken Østli, Martin Rønnild og Steffen Thoresen sto bak scoringene.

Tsjekkerne reduserte to ganger, men det sto 4–2 etter to perioder takket være scoring av Aaron Irving - etter Patrick Thoresen-pasning. Lagkaptein Thoresen satte selv inn 5–2 i 3. periode. Så satte lillebror Steffen Thoresen 6–2 i åpent mål.

Håpet om avansement på Hamar var nesten borte, men takket være 3–2-triumf over Trinec i Tsjekkia for ei uke siden ble CHL-drømmen gjenopplivet for Storhamar, som endte med ni poeng mot Djurgårdens åtte.

PS: Åttendedelsfinalen trekkes fredag kl. 12.00.