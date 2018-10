EGEN KLASSE: Stavanger Oilers har ikke fått det helt til sportslig de siste årene, men utenfor banen er Stavanger-klubben i en egen klasse. Denne uken passerte de 51 millioner kroner i sponsorinntekter. Foto: Mattis Sandblad

Stavanger Oilers satte salgsrekord – har solgt for over 51 millioner kroner

ISHOCKEY 2018-10-12T16:21:51Z

Stavanger Oilers markedsavdeling kan le hele veien til banken: Til tross for sportslig motgang de siste årene, renner sponsorkronene inn.

Publisert: 12.10.18 18:21 Oppdatert: 12.10.18 18:35

Fredag var det kakefest for de ansatte i Stavanger Oilers. Der ble det markert at Oilers har passert 51 millioner kroner i sponsorrelaterte inntekter hittil i år.

– Dette er helt klart en milepæl for oss. Det er alltid artig å slå rekorder, sier markedssjef Terje Haukali til VG.

Ifølge Haukali var den gamle klubbrekorden på rundt 50 millioner kroner.

Rekorden settes til tross for at Stavanger Oilers har levert skuffende sportslige resultater de to siste årene. I fjor ble det sjetteplass i serien og exit fra sluttspillet allerede i kvartfinalen.

Foran lørdagens møte med Stjernen ligger Oilers på 6.-plass på tabellen (se hele runden i faktaboksen).

Helgens serierunde Fire kamper spilles i Get-ligaen i helgen. Lørdag: Sparta Sarpsborg – Vålerenga og Stavanger Oilers – Stjernen.

Søndag: Manglerud – Ringerike og Storhamar – Lillehammer.

– Det er litt mot alle odds at vi har fått til dette her, føler vi. Alle er vel kjent med at Rogaland har vært gjennom veldig tøffe tider gjennom oljenedgangen. I tillegg har vi gjort det relativt dårlig sportslig etter mange gode år. Sånn sett trodde vi kanskje det ble umulig, eller i beste fall vanskeligere, å hente inn like mange sponsorkroner som tidligere, sier Haukali.

I egen klasse

Stavanger Oilers har over flere år vært i en egen klasse når det kommer til økonomi i norsk hockey.

En oversikt hentet inn av Hamar-Arbeiderblad i 2016, viste at Oilers hadde over 40 millioner kroner mer i årlige sponsorinntekter enn klubben med nest størst inntekter. Oilers hadde da 50 millioner kroner, mens Sparta hadde 8,6 millioner kroner. Vålerenga hadde den sesongen 7,4 millioner kroner i sponsorinntekter.

– Jeg tror det er mulig for andre norske klubber å komme opp på vårt nivå. Jeg er i alle fall helt sikker på at Vålerenga kan klare det med ny arena. Fredrikstad får jo også en ny arena snart, sier Terje Haukali.

Han er ikke i tvil om at nøkkelen til større inntekter for norske hockeyklubber handler om oppdaterte arenaer.

– Bedre fasiliteter rundt om i Norge er alfa & omega. Husk at vi på en måte prøver å stjele litt av fritiden til folk. Da må du ha fasiliteter som gjør det fristende å komme til oss. Det kan være så enkelt at du må slippe å stå i kø for å gå på toalettet, sier Haukali.

Er blitt et samlingspunkt

I Oilers sitt tilfelle, tror han mye av nøkkelen til suksessen handler om at klubben har en totalpakke å tilby til sine sponsorer.

– Jeg tror en viktig faktor for vår del er at vi har mange forskjellige aktiviteter som gjør at våre samarbeidspartnere samles. Vi er flinke til å fasilitere mingleområder som gir muligheter for å gjøre business. Det gjør at de møter hverandre på forskjellige arenaer, sier Terje Haukali.

Han tror dessuten at klubben har vært flinke til å skape en positiv atmosfære rundt klubben de siste årene.

– Vi opplever et næringsliv som har tro på det vi gjør. Sporten er selvfølgelig viktig, men vi føler selv at vi er flinke på mange andre områder også. Alt ifra at vi er samfunnsengasjerte til at vi lager til andre events, sier Oilers-salgssjefen.