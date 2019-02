Foto: Adam Hunger / X02835

TSN: Zuccarello til Dallas

TSN melder natt til søndag at Mats Zuccarello går fra New York Rangers til Dallas Stars.

Det er TSN-journalisten Bob McKenzie som twitrer om dette, og TSN har også ute en sak om nyheten.

Den 31 år gamle Oslo-karen har vært i Rangers hele ni sesonger.

Zuccarello spilte ikke lørdagens kamp i Madison Square Garden mot New Jersey, men benyttet anledningen til å takke støtteapparatet i klubben. Han kunne ikke gi noen kommentar til VG etter kampen.

TSN-journalisten melder at i bytte for Zuccarello får New York Rangers to valg i NHL -draftene i 2019 og 2020.

Overgangsfristen går ut mandag, men hvis Zuccarellos overgang er klar allerede, kan det bety at han kommer til å spille for Dallas allerede mot Las Vegas tirsdag. Allerede søndag spiller Dallas i Chicago, men ifølge ishockeynettsiden nitten.no skal Zuccarello ikke spille den matchen.

Ifølge samme Bob McKenzie beholder Rangers 30 prosent av lønnen til Zuccarello.

Når det gjelder draft-valgene, så er avtalen altså at Rangers får to valg:

* 2. rundevalg 2019 (blir 1. rundevalg om vinner to runder i sluttspillet).

* 3. rundevalg 2020 (blir 1. rundevalg hvis Zuccarello forlenger).