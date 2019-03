Storhamar sikret seg i går semifinalebillett i NM-sluttspillet i ishockey etter fire strake seirer mot Stjernen. Foto: Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Storhamar klare for NM-semifinale

(Stjernen - Storhamar 0–6, 0–4 i kamper) Storhamar ble første lag som er klar for NM-semifinalen i ishockey. Stjernen ble igjen ydmyket på hjemmebane.

NTB

Publisert: 13.03.19 22:36







Storhamar måtte spille inn i 6. periode for å slå Stjernen 2–1 i første kvartfinalekamp, men de tre neste ble rått parti. I Stjernehallen ble det 11–1 lørdag og 6–0 onsdag, altså 17–1 på to kamper. Sammen med en 6-2-seier i egen hall sørget det for avansement i fire strake kamper.

Seks ulike spillere noterte seg i målprotokollen for Storhamar da laget onsdag sikret seg ekstra hvile før semifinaleserien.

Grunnserievinner Vålerenga er på god vei til avansement. Onsdag ble Manglerud Star slått 5–1 på bortebane, og med 3–1 sammenlagt har Vålerenga tre matchballer i osloderbyet. Kampen var avgjort med 3–0 før det var spilt 10 minutter i Manglerudhallen, etter to mål av Martin Røymark.

I de to siste kvartfinalene er det helt likt etter fire kamper, og det må spilles minst to kamper til.

Stavanger tapte de to første kampene mot Sparta, men har vunnet de to siste. Onsdag ble det 6-3-seier i Sparta amfi, i en kamp der spenningen levde inntil David Morley fastsatte resultatet i tomt bur 38 sekunder før slutt.

Lillehammer utlignet også til 2–2 med en borteseier da Frisk Asker ble slått 4–1. Det sto 1–1 etter to perioder, og Justin Hickman ble matchvinner med sitt 2-1-mål tidlig i siste periode. Frisk Asker presset på for utligning, men i stedet økte Lillehammer to ganger i tomt bur i sluttminuttene.

Alle fire kamper så langt har endt med seier til bortelaget.

Neste kamper spilles fredag, og da kan Vålerenga kvittere ut semifinalebillett.