Vålerengas tomålsscorer: – Vi er i flytsonen

ISHOCKEY 2018-09-18T18:42:26Z

FURUSET FORUM (VG) (Vålerenga – Sparta 3-0) Tobias Lindström (30) scoret sitt første og andre mål denne sesongen da Vålerenga med høy intensitet kjørte over Sparta og tok sin tredje seier på rad.

Publisert: 18.09.18 20:42 Oppdatert: 18.09.18 21:46

– Vi er kommet i flytsonen. Vi var kanskje ikke så gode mot Frisk. Men nå synes jeg ikke Sparta klarte å skape mye. Vi var veldig pigge, sier Tobias Lindström til VG i Vålerengas garderobe.

Det er bare noen uker siden Norges «svenske» VM-debutant i mai ble far for første gang. Han sover muligens litt mindre om nettene enn før, men ellers ser han ut til å fortsette der han slapp forrige sesong – som Vålerengas toppscorer.

Roy Johansens (58) mannskap kom til sesongens tredje seriekamp med god selvtillit etter seirer over forrige sesongs NM-finalist Lillehammer (3–0) og denne sesongens gullkandidat Frisk (2–1).

Spartas seiers-ballast var ikke dårligere foran Sarpsborg-klubbens kamp nummer fire.

Forskjellen på de to lagene skulle imidlertid vise seg større enn utgangspunktet tilsa.

Skudd fra Brede Csiszar, pucken via «comeback kid» Lars Erik Spets: 1–0 etter snaut to minutter.

– Den traff benet mitt. Jeg er der det skjer, sier Lars Erik Spets og smiler bredt.

Han er tilbake på isen i Get-ligaen. Det er to og et halvt år siden han sist spilte, for Lørenskog i NM-finalene våren 2016. I sommer var han litt bekymret med tanke på comebacket. Han slet med ryggen.

– Men det har gått overraskende bra, sier han nå - etter to mål på tre kamper.

74 sekunder senere scoret mål-sultne Tobias Lindström sitt første og Vålerengas første mål i overtallsspill denne sesongen. Det tok bare ni sekunder fra Spartas Andreas Klavestad måtte sette seg i utvisningsboksen, til Lindström avsluttet fra typisk Lindström-posisjon, med et typisk Lindström-skudd.

– Dette er det beste vi har gjort så langt. Alle spillerne jobbet hardt. Det er melodien. Vi er også tryggere bakover sammenlignet med forrige sesong. Søberg (keeper Steffen) hadde en rolig dag. Men bare ett baklengsmål i løpet av tre kamper er bra, sier Vålerengas sportssjef Espen «Shampo» Knutsen .

Vålerenga kunne ha ledet med tre mål etter første periode. Ikke fordi Andreas Stenes «3–0» ble annullert da han skjøv pucken i mål bak Samuel Ward med skøyten, men fordi han noen sekunder tidligere burde ha sørget for Vålerengas tredje mål da han fikk pucken nærmest helt alene foran Sparta-keeperen.

Den andre perioden startet med en understrekning av at det ikke lønner seg å bli utvist.

Sparta-back Andreas Klavestad ble det for andre gang etter tre og et halvt minutt, hans backkollega Emil Martinsen Lilleberg satt utvist for samme forseelse (slashing/slag) da Tobias Lindström kittet inn sitt andre mål i overtallsspill fem mot fire utespillere snaut seks minutter inn i midtperioden.

Get-ligaen tirsdag – Ringerikes andre seier Stjernen-Stavanger Oilers 3–2 (etter straffeslag) Ringerike Panthers-Manglerud Star 2–0 (ferdig) Vålerenga-Sparta Sarpsborg 3–0 (ferdig) Lillehammer-Storhamar 2–3 (ferdig)

Sparta fikk sjansen til å redusere i overtallsspill mot slutten av 2. periode. Men det lugget. Igjen og igjen; Vålerenga vippet gjestenes forsøk på å «få til noe» av pinnen med sin pågående stil. Sparta ble aldri gitt tid til å effektuere planene de eventuelt hadde lagt.

– Vi er vanskelig å spille mot. Det er solid over hele linjen, fra keeperen og fremover. Vi scoret to i overtall og var veldig bra i undertallsspill, påpeker Lars Erik Spets.

De siste 20 ordinære spilleminuttene er ikke så mye å skrive hjem om. Vålerenga slapp seg litt ned, men ikke så mye at Sparta fikk rom til å ta regi på kampbildet.

På spørsmål om Vålerenga kan være i form for tidlig, svarer Lars Erik Spets «nei» og tilføyer at «alle selvfølgelig vil få en down» i løpet av sesongen.

– Men vi har i alle fall ikke trent for lite, sier han med tanke på treningsmengdene de har lagt ned under Roy Johansens ledelse.