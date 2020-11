TRE SCORINGER: Frisk Askers Viktor Granholm avgjorde toppkampen mot Vålerenga ved å gjøre hat trick fra åttende til 26. spilleminutt. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Hat trick-Viktor senket Vålerenga

JORDAL AMFI (VG) (Vålerenga-Frisk Asker 2–5) Teknisk elegante Viktor Granholm (23) gjorde hat trick i løpet av 17 minutter og sørget for at regjerende norgesmester Frisk Asker ble det første bortelaget som har slått Vålerenga i Nye Jordal Amfi.

Utgangspunktet for at det kunne komme til å skje var 50/50:

Vålerenga på tabelltoppen med åtte seirer etter ni kamper, Frisk åtte seirer etter 10. Vålerenga kom til den lille seriefinalen med 16 baklengsmål, Frisk med 18. Helt likt der også; Fjordkraft-ligaens to gjerrigste lag, med toppseriens kanskje beste keepere: Hjemmelagets Steffen Søberg (27), Frisk-veteran Nicklas Dahlberg (35).

Vålerenga måtte for øvrig klare seg uten sin toppscorer og beste målpoengjeger Sondre Olden (28). VM-løperens kortidskontrakt utløp i utgangspunktet for halvannen uke siden. Olden selv ønsker ikke å kommentere om den er fornyet eller ei, og Vålerenga-ledelsen har ikke besvart spørsmål i sakens anledning.

Hjemmelagets ballast fra sesongens første oppgjør for en måned siden var imidlertid god. Da vant Vålerenga 4–1 i Askerhallen.

Nå fikk Frisk best tenkelig start i form av Vålerenga-slurv foran eget mål - Endre Medby gjorde 1–0 kvikt fremspilt av Bobby MacIntyre - og et kjapt og godt skudd fra Viktor Granholm i overtallsspill seks mot fem som følge av en avventende utvisning mot hjemmelaget.

To bortelag-scoringer med 46 sekunder mellomrom i åttende spilleminutt. Spørsmålet var nå om trener Roy Johansens mannskap etter den tekniske knockouten skulle komme til hektene i andre periode.

Svaret kom fort: Nei.

Vålerenga ble tatt på sengen rundt eget mål igjen, Steffen Søberg hang ikke med i mål - og Viktor Granholm la iskaldt inn sitt andre mål. Og drøyt to minutter sitt tredje for kvelden og åttende totalt: Pang - pucken i venstre kryss bak Søberg, vel å merke etter solid overtallsspill fem mot fire (Vålerengas Wayde Murphy utvist).

Tre minutter før siste hvile reduserte Colin Spaberg Olsen til 1–4 etter målgivende pasning fra Vålerengas nyervervede finske back, Tommi Taimi (30).

Det skulle vise seg å være en slags fattigmanns trøst. Ved innledningen av tredje periode klinket backen Jimi Kuronen inn sitt første mål for Frisk Asker, mens Vålerengas Magnus Brekke Henriksen satt utvist.

Seks minutter før slutt ble Vålerengas Andreas Stene idømt 2+10 minutter for boarding og Colin Spaberg Olsen to minutter for tripping. Frisk surret bort overtallsspillet fem mot tre, og lot Colin Spaberg Olsen score sitt andre mål - nærmest rett fra utvisningsboksen.

