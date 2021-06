MERKET PRESSET: Anders Myrvold spilte for fire forskjellige lag i NHL i løpet av sin ishockeykarriere. I dag gjør han det bra med firmaet Camp Myrvold, som tilbyr treningscoaching for næringslivet. Foto: Annemor Larsen / VG

Myrvold om NHL: − Ekstremt kynisk og ensomt

Hvis du ikke er en av stjernene i NHL, kan spill i verdens beste liga være «ekstremt ensomt» og by på et enormt press økonomisk.

I dokumentarfilmen «Hi, My Name is Dicky», som nå er tilgjengelig hos VGTV, møter vi Richard Clune (34), som ifølge eget utsagn ble alkoholiker som 13-åring, og som nesten mistet livet da han noen år senere slet med å håndtere presset av å spille i verdens beste ishockeyliga.

Sett fra utsiden virker det glamorøst å spille i NHL. Du tjener millioner av kroner og reiser med privatfly. I realiteten befinner mange av spillerne seg under et massivt press for å beholde plassen i laget og for å sikre seg økonomisk, samtidig som de hver sesong skal utsette kroppen for 82 kamper på bare 190 dager.

– Håpet han skulle slå i stykker ansiktet mitt

Clune var en målscorer som junior, men i NHL måtte nøye seg med en rolle som «grinder» – en som skal gi stjernene en pause, fysisk slite ut og gjerne skremme motstanderne, om nødvendig med en slåsskamp.

Clune forteller om hvordan han gruet seg dagen før en kamp mot Vancouver Canucks i 2010, da han visste at han trolig måtte slåss med en av ligaens aller tøffeste spillere – Rick Rypien.

– Jeg var livredd. Han hadde ry for å kunne bokse fra han var helt ung. Han knuste alle i hockeyen. «Skal jeg slåss med ham? Han kommer til å drepe meg!».

Møtet med Rypien endte med en skulder ut av ledd.

– Ubevisst håpte jeg at han skulle slå i stykker ansiktet mitt, sånn at jeg aldri kunne spille mer.

Rypien kjempet mot sine egne demoner. Han begikk selvmord ett år senere.

SCORET PÅ HENRIK LUNDQVIST: Rich Clune står oppført med 139 kamper i NHL. Han har scoret syv mål og vært involvert i 33 slåsskamper. Foto: Bill Kostroun / FR51951 AP

– Jeg ble både alkoholiker og narkoman

Det finnes 1,7 millioner registrerte ishockeyspillere i verden, men NHL har bare plass til 736.

Nåløyet er trangt. Hvis du kommer deg dit, er belønningen tilsvarende stor. Minstelønnen er nå 5,9 millioner kroner. Samtidig faller lønnen din fort helt ned til 425.000 kroner dersom du mister plassen i NHL og henvises til farmerligaen AHL, der NHL-reservene spiller.

Anders Myrvold vet godt hvilket press dette livet innebærer.

– Presset er der hele tiden, og det er ekstremt kynisk. Er du ikke i tankene deres, flytter de deg ned til farmerlaget med én gang, sier Myrvold til VG.

I STORKLUBB: Myrvold hadde kontrakt med Detroit Red Wings sesongen 2003/04, og fikk åtte kamper for det som den gang var et av ligaens beste lag. Han spilte 71 kamper i farmerlaget deres den sesongen. Foto: Larry MacDougal / TT / MacDougal

Han spilte selv 33 kamper i NHL og 377 i farmerligaen AHL mellom 1995 og 2004.

– Jeg ble både alkoholiker og narkoman, men jeg ga aldri opp. Jeg var opp og ned i AHL. Når du blir sendt ned, og du føler at du er god nok for NHL, får du likevel ikke noen forklaring. De prater ikke med deg. Enten kan du pakke bagen og dra hjem, eller så kan du bare kjøre på og håpe at du blir hentet opp igjen. Mentalt er dette en jævlig tøff påkjenning, forteller Myrvold.

Myrvolds problemer med rus er mye omtalt tidligere, men er nå et tilbakelagt kapittel. I disse dager gjør han stor suksess med firmaet Camp Myrvold.

Alene mot resten av verden

Myrvold husker hvordan «politikk» også spilte en rolle. Hvordan du behandles av klubbledelsen, henger ofte sammen med hvor stor lønningsposen din er og om du ble draftet høyt eller ikke.

– Livet i NHL er ekstremt ensomt. Det er så ensomt. For min del kan jeg reflektere nå i ettertid. Det er deg, alene, mot resten av verden. Du kan stille deg spørsmålet, som jeg gjorde tusen ganger, om du skal fortsette det livet.

– Du kan spille dritbra, men så kommer en annen spiller tilbake fra skade og tar plassen din. Jeg opplevde det i Detroit, fastslår Myrvold.

AHL tilbyr heller ingen privatfly på reisene til bortekamper. Der er det buss som gjelder.

– AHL var en bikkjeliga da jeg var der. Det var 10–12 timer med buss. Det var mange fightere på isen. En griseliga. Da må du være villig til å ta smellene. Du vet at du skal sitte ti timer i buss for å møte farmerlaget til Philadelphia Flyers og de har ti gærninger i laget som du vet bare vil ta deg. Det er køller og albuer i trynet og så er det hjem igjen i buss – og match igjen dagen etter.

– Jeg har spilt med flere som hadde større talent enn meg, som dro hjem (til Europa, red.anm.).

Myrvold husker fremdeles en lagkamerat som pådro seg benbrudd i AHL samme dag som han ble kalt opp til NHL. Spilleren lot som om han var frisk helt til første trening i NHL, slik at han kunne være på skadelisten i NHL i stedet for AHL og dermed tjene omtrent det tidobbelte.

I UNIKT SELSKAP: Patrick Thoresen er en av bare åtte nordmenn som har spilt i NHL. Foto: SHAUN BEST / X00027

Dårlig kommunikasjon

Patrick Thoresen spilte 106 kamper i NHL, for Edmonton Oilers og Philadelphia Flyers, og måtte også innom AHL i perioder. Han forstår godt hva Myrvold mener med at NHL er en kynisk liga.

– Det blir nesten sånn at du synes det er bra når det kommer en skade i førstelaget, for da vet du at en av oss i AHL blir kalt opp. Det er den kynismen som er der borte. Har du ikke den, tror jeg ikke du når langt der borte, sier Thoresen til VG.

Han opplevde også at trenerne faktisk kunne gjøre livet surere.

– Trenerne spiller et sånt mentalt spill med deg. Det er dårlig kommunikasjon. Trenerne i Europa er flinkere der. Jeg har hatt tøffe trenere (i Europa) som er flinke til å kommunisere og det er ofte disse som er flinkest til å få mest ut av laget, sier Thoresen til VG.

Han forstår at enkelte kan få problemer med å takle presset ved å spille i NHL.

– Noen takler presset på en ålreit måte, for eksempel når en sportssjef spør hvorfor du ikke scorer. Noen vil bli fast bestemt på å score mål, og da får jo sportssjefen det som han vil. En annen spiller vil bare få enda høyere skuldre. Da er veien ganske kort til å ty til både alkohol og piller og utvikle et misbruk.

Det er denne verdenen Richard Clune lever i. Han spiller fremdeles i AHL. Hans 139. og siste kamp i NHL kom tilbake i 2015-16-sesongen. I disse dager er han mentor for de unge spillerne i AHL-laget til Toronto Maple Leafs.

– Helt avgjørende

De siste årene har det blitt færre slåsskamper i NHL, men det forekommer fremdeles. Selv om de innimellom er planlagt på forhånd, kan de likevel ha en stor effekt, sier Thoresen.

– Ja, jeg synes det, for du får med deg publikum, spesielt på hjemmebane. Hvis du ligger under 0–3, sitter det 20.000 på tribunen som er dritskuffet og forbannet på laget sitt. Så kommer det en spiller som banker opp en annen, og så får du 20.000 som står på setene og skriker og jubler. Det kan gi energi til laget, sier Thoresen.

Myrvold mener også at spillertyper som Clune er viktige i Nord-Amerika.

– De spillerne er helt avgjørende for om laget skal lykkes eller ikke. De skal presse motstanderne ned i sonen. Det ultimate er om de klarer å holde dem der, for da kommer førsterekka utpå og kan fortsette det «momentumet» som du har skapt.

– Hvor stor påkjenning er en slik rolle for kroppen?

– De gutta der går i stykker, konstaterer Myrvold.