SCORET: Darien Craighead jubler med lagkamerater etter 0-1-scoringen i Vålerengas borteseier mot Frisk Asker.

Vålerenga forverret Frisk-krisen – Oilers fortsatte superformen

Vålerenga vant 3-1 og påførte Frisk Asker mer smerte i ishockeyens eliteserie. På topp ligger Stavanger Oilers etter kun to tap på sine 17 siste kamper.

NTB

Det har vært en tung måned for Frisk. Torsdag kom tap nummer fem på lagets åtte kamper hittil i 2023.

Darien Craighead ga Vålerenga en tidlig ledelse, før Sebastian Johansen doblet den med drøyt to minutter igjen av første periode. I sluttfasen fjernet Tobias Lindström all tvil.

Frisk fikk inn en redusering ved Thomas Valkvæ Olsen.

VIF-laget går godt om dagen med 10 seirer på de 11 siste kampene. Etter 37 runder ligger Oslo-klubben på tredjeplass og er fem poeng bak serieleder Stavanger Oilers.

Sistnevnte gjorde jobben og slo Ringerike 4-0 i egen hall. Bryce Gervais, Martin Lefebvre, Christoffer Karlsen og Sander Dilling Hurrød gjorde målene. Oilers har kun gått på to nederlag de siste ni ukene.

I bra form er også Sparta. Tabelltoeren fra Sarpsborg fikk med seg 4-1 borte mot Lillehammer torsdag og er à poeng med Vålerenga med to kamper mindre spilt.

Straffeslag måtte til for å skille Stjernen og Storhamar i Fredrikstad. Der var gjestene best og vant kampen 3-2. Seieren gjør at Storhamar er to poeng bak en topp-tre-plassering.

I torsdagens bunnkamp vant Grüner 5-2 hjemme mot Manglerud Star.