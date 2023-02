BLÅSER PÅ TOPPEN: Mats Zuccarello må utstå kritikk for Minnesota Wilds ineffektivitet, selv om han under siste kamp mot Florida Panthers ble omtalt som Wilds beste spiller.

Zucca-kritikk etter Wild-måltørke

Mats Zuccarello (35) er nær ustoppelig i straffeslagskonkurranser og står med over ett målpoeng i snitt per kamp, men får likevel sviende kritikk fordi han skyter for lite - og hans Minnesota Wild risikerer å miste NHL-sluttspillet.

«Zuccarello playing his worst hockey for a month» - eneste norske spiller i verdens beste ishockeyliga har vist seg fra sin dårligste side den siste måneden, skriver The Athletic-journalist Michael Russo etter Minnesota Wilds siste tap (1–2) hjemme for Florida Panthers.

Vel å merke etter uavgjort ved ordinær spilletids slutt (1–1), spilleforlengelse og straffeslagskonkurranse. Mats Zuccarello la målgivende pasning til rekkekamerat Kirill Kaprizovs utligning og scoret da han la Wilds første straffeslag etter spilleforlengelsen - Zuccarellos 34. scoring i en NHL-straffeslagskonkurranse siden debuten 2010.

Hjemmelagets to neste straffeslagsskyttere - Kaprizov og Frederick Gaudreau - bommet, Florida Panthers’ ditto gjorde ikke det. Dermed måtte Wild ta til takke med ett poeng, vanligvis bortesvake Panthers stakk av med to. Wild er fortsatt på sluttspillplass. Den henger i en tynn tråd, spesielt med tanke på at Zuccarellos Wild har åpenbare problemer med å score mål.

I motsetning til forrige sesong. Da var Wild et av NHLs absolutt beste på den fronten, nå vaker Wild bunnsjiktet når det gjelder evnen til å sette pucken i nettet bak motstanderens keeper: 2,91 mål per kamp (53) denne sesongen, som gir en fattig 24. plass av NHLs 32 lag.

– Snakker ikke lenger om det offensive spillet. Ærlig talt, hvorfor (skal jeg det), svarte Dean Evason etter Wilds tredje tap de siste fem kampene natt til tirsdag norsk tid.

– Vi har snakket med spillergruppen om det også. Hvis vi fortsetter å snakke slik: «Vi kan ikke score, vi kan ikke score, vi kan ikke score» - til slutt tror du at du ikke kan score, forklarte Wild-treneren.

Mats Zuccarello har siden 12. januar - hans «dårlige» måned - gjort 11 målpoeng (to mål/9 målgivende) på 13 kamper. Snittet hans etter 51 kamper denne sesongen er 1,02 målpoeng per kamp. Med 19 mål og 33 målgivende pasninger er han på 35. plass i målpoengstatistikken blant NHLs rundt 600 utespillere.

Han la målgivende pasning og scoret i straffeslagskonkurranse - som ikke teller i målpoengstatistikken - forrige kamp også:

I Wilds interne målpoengstatistikk innehar han 2. plass, bak Kaprizov (53 kamper: 30 mål/33 målgivende). Et godt stykke foran svenske Joel Eriksson Ek (53 kamper: 20 mål/24 målgivende pasninger).

Mats Zuccarello kunne ha scoret langt flere, hvis han hadde skutt oftere - i stedet for å spille pucken videre til en enda bedre scoring-plassert medspiller. Det mener i alle fall The Athletics Michael Russo, med sitert støtte fra Wild-trener Evason.

Russo skriver i sin siste kamprapportanalyse: «Det skjer igjen og igjen. De dyktige spillerne, fra (Matt) Boldy til spesielt Mats Zuccarello fortsetter å spille en pasning for mye fra en førsteklasses skuddposisjon.»

– Jeg tenker vi noen ganger ser etter den «ekstra» pasningen for kanskje å spille fri den helt åpent plasserte lagkameraten, når det å slenge (pucken) mot mål ville vært den beste løsningen, istemmer Wild-kaptein Jared Spurgeon.

Minnesota Wild (53 kamper av 82 grunnseriekamper) ligger på 3. plass i sin sentral-avdeling i vestdivisjonen - så vidt på sluttspillplass (16 av 32 lag)- ett poeng foran regjerende sluttspillemester Colorado Avalanche (51 av 82).

Lagene møtes natt til torsdag norsk tid i St. Paul i Minnesota. Wild har ytterligere tre hjemmekamper på rad etter den: Dallas Stars (natt til lørdag), Nashville Predators (20.00 norsk tid søndag), Los Angeles Kings natt til onsdag).