FAR OG SØNN: Petter Thoresen (til høyre) sammen med Patrick Thoresen i 2017.

Gullmaskinen Petter Thoresen kan vinne med sønnen: − Det er spesielt

Petter Thoresen (61) er tilbake som klubbtrener med et brak. Lørdag kveld kan han for første gang vinne NM-finalen med sønnen Patrick Thoresen (39) på laget.

– Det er spesielt moro om vi klarer det. Det er noe både han og jeg setter høyt, sier Petter Thoresen til VG.

Patrick Thoresen står notert med NM-gull for Storhamar som 16-åring. Det var sist gang pappa førte klubben til kongepokalen – eller «bøtta» som den kalles. Men ifølge Petter Thoresen spilte ikke sønnen NM-finalene for 23 år siden.

Det blir «mætt fjøs» med bortimot 7000 tilskuere i CC Amfi. Med maestroen tilbake er forventningene store til at Storhamar skal ta sitt første NM-gull på seks år på lørdagskvelden.

– Vi kan ikke falle ut av vår kontekst. Hvis vi mister skarpheten, kommer Oilers og tar oss, advarer Storhamar-treneren.

Petter Thoresen er denne sesongen tilbake som Storhamar-trener etter seks år som norsk landslagssjef. Etter 1–4-seieren over Oilers i Stavanger torsdag, leder Storhamar 3–2 i kamper og kan avgjøre finalespillet som spilles best av syv kamper. Storhamar har to matchballer til å ta sin åttende NM-tittel.

GULL-AVSLUTNING: Petter Thoresen feiret sin sjette og siste NM-seier med Stavanger Oilers i 2016.

Thoresen vant sin forrige NM-tittel med nettopp Oilers.

– Det er i Hamar jeg bor og lever med familien min. Følelsen er at jeg gjerne vil gi Storhamar den gleden å vinne. I Oilers gjorde jeg en jobb. Denne sesongen har de vært det beste laget. Det henger veldig høyt å slå dem, sier han.

Petter Thoresen kan vinne sin 16. NM-tittel som trener og spiller.

Han er den eneste treneren som har vunnet kongepokalen med tre forskjellige klubber (Oilers, Storhamar og Vålerenga).

Thoresen avsluttet i 2016 perioden som klubbtrener i Oilers med å vinne NM-tittelen for sjette gang på syv sesonger.

Thoresen vant som spiller Storhamars første NM-tittel i 1995. Og tok siden kongepokalen tre ganger med Hamar-klubben som trener.

Han vant sist NM-gull med Storhamar i 2000. Da med sin 16-årige Patrick Thoresen i stallen. Den eneste gang far og sønn har vunnet gull sammen.

VIL HA GULL: Patrick Thoresen er sulten på sin første NM-tittel på 23 år i kveld.

Storhamars førsteoppstilling, med Patrick Thoresen i spissen, sto for tre av fire mål da Stavanger ble slått sist. Veteranen med det store sluttspillskjegget gjorde to assist da han sammen med Eirik Salsten og tomålsscorer Eskild Bakke Olsen avgjorde kampen på Vestlandet.

Storhamar har vunnet to av sine tre finaleseire i DNB Arena. Senest tirsdag tapte de 1–3 hjemme på Hamar i en kamp Oilers til dels dominerte. Storhamars målforskjell er også markant forskjellig: 4–5 på hjemmebane og 11–6 borte.

Info Petter Thoresens NM-titler Som spiller: Fire med Vålerenga og en med Storhamar. Som trener: Seks med Stavanger Oilers, tre med Storhamar og en med Vålerenga. Vis mer

Petter Thoresen sier dette om den store forskjellen på hjemme- og bortekampen denne uka.

– Først og fremst var forskjellen at vi spilte bedre i egen sone i Stavanger. Men det handler alltid om marginer i disse kampene. Det handler om å rive til seg initiativet og holde på det, mener han.

Storhamar - Stavanger Oilers kl. 18.00, TV 2 Sport 2.