LANGER UT: Tidligere ishockeyspiller og nå daglig leder i Larvik håndballklubb, Brede Csiszar.

Csiszar provosert av «ishockey-skandalen»: − Klarer ikke å gjøre jobben sin

Brede Csiszar reagerer kraftig på at ishockeyforbundet legger ned landslaget ut året. Han mener det er noe av det «sykeste» han har hørt, og sier at «flere bør se seg i speilet».

Kortversjonen Ishockeyforbundet i Norge har besluttet å stanse all landslagsaktivitet på A-nivå ut året på grunn av økonomiske utfordringer.

Brede Csiszar, tidligere ishockeyspiller, er sterkt kritisk til beslutningen og hevder spillere blir straffet for andres manglende arbeid.

Seks av Norges syv aldersbestemte landslag (både for kvinner og menn) vil også bli satt på pause. Herrenes U20-landslag er det eneste som fortsetter som normalt og skal spille VM i desember.

Forbundet har tidligere i år kuttet fem stillinger, i tillegg til pause i sportslig aktivitet.

Ishockeypresident Tage Pettersen svarer på kritikken og forklarer at ressurser som vanligvis går til landslagsarbeid vil omfordeles til klubbene. Han bekrefter at situasjonen er svært alvorlig og beskriver årsaken som en blanding av dårlig markedsarbeid og uventet kostnadsøkning i samfunnet. Vis mer

– Det er vel en skandale. Det er kanskje noe av det sykeste jeg har hørt. Jeg tenker at hadde jeg vært aktiv utøver og landslagsspiller, så hadde jeg følt meg jævlig sviktet over at jeg måtte bli straffet for at de som jobber i forbund, administrasjon og marked ikke klarer å gjøre jobben sin, sier Csiszar til VG.

Det sier han etter at ishockeyforbundet kom med beskjeden om at all landslagsaktivitet på A-nivå stanses ut året. Det skjer etter at forbundet i juli opplyste om at de hadde gått på en stor økonomisk smell.

– Hvilke utfordringer vil dette gi for videre satsing?

– De som er med i VM, de er gode og profesjonelle. Problemet er de som ikke er etablerte. De hadde et ungt landslag i fjor, og nå får de dårligere forutsetninger for å holde seg neste år. At forbundet går så drastisk til verks er kritikkverdig. Det er mange som bør se seg i speilet, sier Csiszar.

Av Norges syv aldersbestemte landslag, som er fordelt på kvinner og menn, vil seks av disse nå bli satt på pause. Herrenes U20-landslag er det eneste laget som skal opprettholde sitt opplegg. De skal spille VM i desember.

– Jeg synes det er helt sykt, for å være ærlig, fortsetter Csiszar.

KLUBBLEGENDE: Brede Csiszar var mangeårig kaptein i Vålerenga. Han har over 500 kamper for klubben. Her fra Hamar i 20217.

I tillegg til kutt i den sportslige satsingen, tok forbundet vekk fem stillinger tidligere i år.

Generalsekretær Ottar Eide sa tidligere til VG at han «håper på et mer normalt år neste år».

Det får Csiszar til å bli mektig provosert.

– Hva de håper på og hva de faktisk gjør er to forskjellige verdener. Jeg kjenner at jeg blir småprovosert. Det er mange unge lovende som får dårligere forutsetninger til å utvikle seg på grunn av at de som sitter på kontoret ikke klarer å gjøre jobben sin, sier han.

– Jeg har ingen kommentarer til det han sier, skriver Eide til VG.

Ishockeypresident Tage Pettersen svarer mer utfyllende på kritikken.

– Det er selvfølgelig helt forståelig. Han er ikke den eneste som reagerer, innleder han til VG.

Presidenten er ikke bekymret over den sportslige satsingen, og forteller at tid vanligvis brukt til planlegging av landslagsaktivitet, vil nå bli brukt ute i klubbene.

– Forhåpentligvis vil spillerne møte på landslagstrener der i høst, sier han, og legger til at to samlinger i Skien og Hamar ble gjennomført for yngre landslag denne sommeren, slik at spillere har fått gjennomført det meste av aktivitet som var planlagt i høst.

ALVORLIG: Ishockeypresident Tage Pettersen erkjenner at det er en alvorlig situasjon forbundet står overfor. Her sammen med daværende kultur- og likestillingsminister Abid Raja og Espen «Shampo» Knutsen på Jordal Amfi i 2020.

Presidenten vil derimot ikke bruke en så kraftig ordlyd på situasjonen.

– Jeg vil ikke bruke ordet skandale, men det er veldig alvorlig, sier han og fortsetter:

– Det er to grunner til det. Vi har åpenbart vært for dårlig på markedsarbeid, men en kostnadsøkning i hele samfunnet som ikke var ventet, påvirket budsjettet for 2023 som ble lagt. Vi har en 50 prosent større økning i kostnader for lagene våre, og det blir mye penger.

Der generalsekretær Ottar Eide sier at han håper på et mer normalt år, kan Pettersen love at det vil bli mer normalt neste år.

– Jeg forutsetter at vi skal gjennomføre 2024 som planlagt. De kuttene vi har gjort administrativt vil få full virkning fra 2024.

– I tillegg har vi ansatt den beste vi har for å jobbe med marked, og det vil forhåpentligvis bidra til en økning på inntektssiden. Kanskje vi klarer å ta igjen noe av den mistede aktiviteten i år, i 2024, om vi jobber godt, sier han.

Se hvordan det gikk da tidligere målvakt Carey Price skulle annonsere 5.-valget for Montreal Canadiens i årets NHL-draft:

