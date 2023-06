Zach Whitecloud kunne juble etter scoring i den første kampen i finaleserien mellom Vegas Golden Knights og Florida Panthers.

Vegas Golden Knights tok første stikk i kampen om Stanley Cup-trofeet

(Vegas Golden Knights – Florida Panthers 5–2) Det ble en tett og jevn batalje da finaleserien i årets NHL-sluttspill mellom Vegas Golden Knights og Florida Panthers startet i kasinobyen.

Natt til søndag braket det løs da Las Vegas Golden Knights møtte Florida Panthers hjemme til den første kampen i finaleserien om et av verdens mest kjente trofeer, Stanley Cup.

Det var ikke spilt mer enn ti minutter da tegnene for hvor tøff kampen kunne bli ble tydelige. En duell foran Vegas-keeper Adin Hill førte til tumulter, og det brøt ut en liten slåsskamp mellom flere av de gullkledde ridderne og Panthers.

Det endte med at hjemmelaget fikk muligheten i overtall, men Panthers-spiller og NHL-veteran Eric Staal grep muligheten på en kontring, snurret rundt målet til Vegas og plutselig var det Panthers som ledet kampen.

Selv om verken laget fra Florida eller Golden Knigths har vunnet NHL-sluttspillet, har den 38 år gamle veteranen hatt en svært suksessrik karriere. Han vant Stanley Cup med Carolina Hurricanes i 2006 og har i tillegg VM-gull i 2007 og OL-gull i 2010 med Canada.

Snudde kampen

Golden Knights reduserte ved Jonathan Marchessaul kort tid før den første perioden var over. I den andre perioden bølget det veldig i starten, men flere fantomredninger fra Hill og et drømmeskudd fra Shea Theodore gjorde at hjemmelaget hadde snudd kampen da det var spilt ni minutter av perioden.

Panthers fortsatte presset og hadde tre stolpeskudd på kort tid. 10 sekunder før perioden var over vant laget pucken i en dropp. Anthony Duclair klinket til på direkten, pucken føyk mellom beina på Hill, og lagene var like langt før de 20 siste minuttene.

Måtte kapitulere

I den siste perioden bølget det fram og tilbake allerede fra første dropp. Både Hill og Panthers-keeper Sergei Bobrovsky vartet opp med flere praktredninger, men etter sju minutter måtte sistnevnte kapitulere for slagskuddet til Zach Whitecloud.

Med sju minutter igjen å spille sto Mark Stone for en kampens store prestasjoner. 31-åringen tok ned en klarering i lufta med kølla, la pucken dø, og limte den i krysset.

Panthers utfordret avgjørelsen og mente scoringen skulle vært avblåst for høy kølle, men etter å vurdert situasjonen på video sto dommerne på sitt.

Resten av kampen ble preget av slåsskamper og utvisninger til Panthers. Laget fra Florida gjorde et desperat forsøk ved å ta ut keeperen, men det endte i stedet med at Reilly Smith kunne sette pucken i åpent nett. De hadde derimot ingen mulighet til å kjempe seg tilbake i kampen og Golden Nights vant til slutt 4-2.

Golden Knights leder nå 1-0 i kamper. Finaleserien spilles best av sju kamper.