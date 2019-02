SKANDINAVISK POENGDUO: Svenske Mika Zibanejad (t.h) og norske Mats Zuccarello har levert mange målpoeng den siste tiden. Foto: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Zuccarello satte personlig rekord i Rangers-seier

(New York Rangers - Boston Bruins 4–3) Med poeng i sin niende strake NHL-kamp, satte Mats Zuccarello personlig rekord og var med å sikre seieren for New York Rangers.

NTB

Christina Paulos Syversen

Publisert: 07.02.19 07:55 Oppdatert: 07.02.19 08:10







Nordmannen var nest sist på Mika Zibanejads 1–0-scoring natt til torsdag. Det var den niende strake kampen Zuccarello spiller som han tar målpoeng i – en personlig bestenotering for ham, skriver NHL.com.

31-åringen har 15 målpoeng (ti assist og fem mål) på sine siste ni kamper. Han stod over kampen mot Philadelphia Flyers 30. januar.

Ifølge Rangers egen twitter-konto er Zuccarello spilleren som har levert flest målgivende pasninger (10) siden 15. januar.

Lagkamerat Zibanejad, som scoret Rangers’ første mot Boston Bruins , er spilleren med flest mål (10) og målpoeng (10) totalt i samme periode.

Februarmåned har startet litt trått med to strake tap for Rangers, men i hjemmemøtet med Boston Bruins skulle det endelig bli en ny seier.

Et par minutter før den første perioden var ferdigspilt, fikk Zuccarello kontroll over pucken bak Bruins-målet.

Han sendte en presis pasning til Mika Zibanejad som sto godt plassert og kontant satte inne kampens første scoring.

Halvveis i andre periode løsnet det for Bruins. I løpet av snaue fem minutter ble det nettkjenning for Danton Heinen, David Pastrnak og Patrice Bergeron. Resultatet da spillerne gikk til pause for andre gang var 3–1 i gjestenes favør.

Omtrent halvveis i den siste perioden kjempet Rangers tilbake og reduserte ved Kevin Hayes etter ni minutter.

Et par minutter senere utlignet Filip Chytil, og kampen var igjen helt åpen. Flere mål ble det ikke i løpet av den normale spilletiden, og dermed gikk kampen til forlengning.

Det ble ingen mål i «sudden death», og kampen måtte avgjøres ved straffeslag.

Zuccarello brente den første straffen, og de aller fleste straffeslagene ble nesten reddet eller gikk utenfor mål.

Etter 14 slag, hadde Rangers fått nettkjenning to ganger og Bruins bare én. Dermed ble det hjemmeseier til slutt. Tony DeAngelo sto for den avgjørende scoringen.