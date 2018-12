KLAR TALE: Sarpsborg-trener Sjur Robert Nilsen avbildet utenfor Sparta Amfi. Foto: Brian Cliff Olguin/VG

Hockeysjef vil oppheve alkoholforbud på idrettsarenaer: – Latterlig dobbeltmoral

SARPSBORG/STAVANGER/OSLO (VG) Sparta-trener Sjur Robert Nilsen, Stavanger Oilers-eier Tore Christiansen samt ishockeypresident og stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) ønsker alkoholservering for alle voksne på norske idrettsarenaer, ikke bare VIP-gjester.

– Jeg syns det er urettferdig at det i sosialdemokratiske Norge bare er en viss del av befolkningen som har tilgang til alkoholservering. De som sitter høyest oppe på samfunnsstigen kan gå inn på mer eller mindre enhver idrettsarena i Norge og få et glass vin eller en halvliter øl, mens han som jobber tre skift på fabrikken må nøye seg med en kald pølse og en brus. Jeg skjønner det ikke, sier Sparta Sarpsborg-trener Sjur Robert Nilsen til VG.

– Så du kjøper ikke et argument som at det ville blitt mye fyll med alkohol tilgjengelig for alle?

– Nei. Har det vært mange hendelser i Stavanger i DNB Arena? Nei! Er det et problem i Sverige? Nei! Overhodet ikke. Jeg kan ikke fatte at vi skal akseptere det. Skal det være en forskjell på en VIP og en vanlig tilskuer? Det eksisterer en latterlig dobbeltmoral som gjør at jeg får vondt i magen, sier Nilsen.

Får nei

Mens Stavanger kommune har åpnet opp for alkoholservering for samtlige tilskuere over 18 år på anlegget til hockeygiganten Oilers, er andre kommuner mer restriktive med skjenkebevillingene.

Sindre Martinsen-Evje er ordfører i Sarpsborg. Han vil ikke kommentere Nilsens utspill om at skjenkepolitikken preges av en dobbeltmoral. I en e-post til VG henviser Martinsen-Evje i stedet til retningslinjene som ble felles vedtatt av Nedre Glomma-kommunene Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler i 2016. De slår fast at «det som hovedregel ikke gis bevilling til idrettsarenaer og idrettsarrangementer som er knyttet til idrettslige aktiviteter»

For Oilers-eier og styreleder Tore Christiansen skulle det bare mangle at også de med ordinær billett fikk ta seg noen pils i DNB Arena.

– Det som gjorde at vi fikk det til, i tillegg til at vi tilpasset serveringsstedene til lovlig skjenking under byggingen, var at vi sa til politikerne at hvis vi ikke fikk lov til å servere øl og vin til mannen i gaten, så ville vi heller ikke gjøre det til VIP-ene. I 3. etasje i DNB Arena kan vi servere øl, vin og brennevin – og ungene løper jo rundt der for de er med foreldrene sine. Skulle ikke da han som sykler ned fra Tjensvoll sammen med kompisen sin og sitter i 2. etasje få lov til å ta seg en øl i hver pause? «Det må være likhet for loven», sa jeg. Da klarte vi å fremprovosere det, og det er jeg kjempestolt av. Som det første idrettsanlegget på norsk jord, klarte vi det – til enkeltes store fortvilelse, sier Christiansen til VG.

Mindre fyll

Oilers-eieren sitter på kontoret til avtroppende daglig leder Kjetil Bøe under VGs besøk i DNB Arena. Begge konkluderer med at alkoholserveringen har hatt en forebyggende effekt på flatfyllet som folk tidligere ble vitne til i gamle Siddishallen.

– Nå har de et tilbud hos oss som gjør at de ikke drikker seg sanseløse før de kommer. I tillegg er det ekstremt viktig for oss at vi har oppsynsplikt når de kommer hit. Vi må passe på at folk ikke får for mye. Vi har en handlingsplikt som har gjort at vi har kastet ut folk som har brutt reglene, forteller Bøe.

– Men de eneste prikkene vi har fått, var da en spiller tok med seg en pils ut på isen etter at vi vant NM-gull. For dem som er gamle nok til å huske hvordan det var i Siddishallen, kontra hvordan det er i dag i DNB Arena, kan vi nok si at ved å innføre alkoholservering så har vi fått vekk fyll. Det er ganske interessant, supplerer Christiansen.

– Det har jeg sagt til de som styrer og steller også. De tror det jo ikke. «Men da må dere komme og se.», sier jeg da, forteller Bøe.

I Stavanger har de lov til å servere alkohol også under kampene, inkludert brennevin til «mannen i gaten», men Oilers har selv bestemt seg for å holde seg til øl og vin før matchstart og i pausene i tre ulike barer.

– Toppidrett er business

Oilers-eier Christiansen forklarer at alkoholsalget bare er én av flere faktorer som bidrar til at klubben omsetter for rundt 100 millioner årlig. Ifølge daglig leder Bøe omsetter Oilers for rundt 300 kroner per tilskuer på en kampdag. Det inkluderer billett, supporterutstyr, salg i kiosker, barer og restauranter.

Økonomiaspektet er også en av de viktigste grunnene til at Sparta-sjefen håper at Sarpsborg kommune nå vil gi østfoldingene den samme muligheten. Nilsen opplyser at det forrige sesong var 10 spillere i Sparta-troppen som hadde en bruttolønn på under 150.000 kroner. Det er med på å hemme den sportslige utviklingen når det innebærer at ikke alle får trent optimalt, mener hockeylederen.

– Toppidrett er business. Her i Sarpsborg hopper man av glede hvis vi omsetter for 25 kroner per tilskuer, utenom billetten. I Stavanger er de på et helt annet nivå. Hvis vi skal drømme om å beholde toppspillere og ha god nok økonomi til at flere i Norge skal kunne være profesjonelle, må vi få større inntekter. Alkoholservering er en av tingene som kan bidra til det, sier Nilsen.

Enig hockeypresident

Tage Pettersen er både hockeypresident og stortingsrepresentant for Høyre. Han deler meningene til Nilsen og Christiansen.

– Utgangspunktet mitt er at jeg er veldig enig med dem begge. Så er det opp til kommunene å behandle og innvilge eventuelle skjenkebevillinger, jeg skal ikke frata dem den retten. Men jeg syns at vi i større grad kunne hatt en liberal tilnærming til alkoholservering enn det vi har i dag. Jeg stiller spørsmål ved argumentasjonen til de som er negative til det, men som likevel syns det er greit på VIP-områder, sier Pettersen til VG

Han var selv til stede på Ishockey-VM i Danmark i sommer.

– Som i Danmark for øvrig, var det fri flyt av alkohol, men en utrolig familievennlig tilnærming til arrangementet. Det var supportere i skjønn forening på tvers av nasjoner. Danskene klarte å legge til rette for alkoholservering på en måte som fungerte godt, sier Pettersen.

