«Banens beste-Zucca» skadet i debuten: − Det suger

CHICAGO, ILLINOIS (VG) (Chicago Blackhawks − Dallas Stars 3-4) En vanvittig målgivende, en herlig scoring, banens beste-pris - og en skade som trolig setter ham ut i fire uker. Mats Zuccarello fikk en dramatisk start i ny klubb.

For et døgn det har vært for Norges største hockeystjerne. Han tok farvel med lagkamerater og støtteapparat i New York Rangers lørdag ettermiddag, dro fra byen 0500 søndag morgen for å fly til Chicago og møte sine nye medspillere.

1400 lokal tid startet han Dallas-karrieren med en liten hockeyoppvisning foran over 21 477 tilskuere i United Center.

I draktnummer 36, det samme som i Rangers, viste han frem flere av sine karakteristiske, åpnende pasninger. Det så farlig ut hver gang han var nær pucken.

Mål pluss assist

Han var også nær debutscoring etter bare noen minutter da pucken plutselig var løs foran Blackhawks-buret, men Zuccarello fikk bare kastet frem kølla. Skuddet ble reddet.

Så gjentok Zucca det han gjorde 259 ganger for Rangers: Serverte en målgivende pasning. Og for en prestasjon det var; med ansiktet inn mot vantet, nærmest med ryggen til isen, fant han sin nye lagkamerat Radek Faksa med en millimeterpresis gjennombruddspasning.

Faksa gjorde ingen feil. Like før førsteperioden var over, økte Alexander Radulov til 0-2, med nordmannen på isen.

Det var en drømmestart i en ny klubb. Og den ble bare bedre:

Annenperioden var så vidt i gang før Zuccarello med sin årvåkenhet og spilleforståelse snappet opp pucken to ganger i Blackhawks-sonen.

Betalingen kom da han fikk pucken fra Tyler Seguin og banket den inn fra skrått hold. Nordmannen ble omringet av rekkekamerater.

Det ble helt stille i arenaen.

Ute i omkring fire uker

Så kom nedturen. Zucca fikk seg en smell da han blokkerte et skudd rett før den andre hvilen. Han hadde tydelige smerter, og kom seg av isen, men aldri tilbake for den siste perioden. Han ble igjen i garderoben med skade, og det mistenkes at han har et brudd i hånden.

Litt senere får VG bekreftet akkurat dét. Dallas’ nyervervelse er ute i minst fire uker. Etter kampen så nordmannen derfor ikke ut som en som hadde blitt kåret til banens beste, noe han ble.

Med bandasje rundt nesten hele høyrearmen var han mest trist og skuffet. Nå må han reise til Dallas mens resten av laget turer til Vegas.

– Jeg er egentlig veldig skuffet. Det er så typisk at dette skulle skje. Det suger, sier Zuccarello til VG om skaden som skal ytterligere evalueres mandag.

– Dette kan ta fire uker. Så får vi se da. Det er veldig synd. Jævlig synd er det faktisk. Jeg vet egentlig ikke hva jeg skal si. Det er jævlig tøft. Laget drar til Vegas og jeg drar til Dallas.

Men han virket stolt over det han hadde fått til før skaden:

– Det var moro så lenge det varte. Jeg blokkerte et skudd og fikk den på feil sted. Så nå har jeg et brudd i armen, sier Zuccarello til VG.

– Det er gode spillere,så det er lett å spille med dem, fortsetter Zucca om at kjemien med lagkameratene var så god allerede nå.

Den respekterte hockeyjournalisten Sean Shapiro i The Athletic hadde også sett mer enn nok til å bli overbevist over nordmannen fra sin plass på tribunen:

– Han kan virkelig bli den spilleren Stars har søkt etter hele sesongen. Han ser ut til å åpne motstanderne og han sørger for at de har to giftige rekker som kan score mål, sier Shapiro til VG.

Skuddbonanza mot Dallas-keeperen

At «Zucca» måtte ut med skade, var ikke den eneste dårlige Dallas-nyheten ved pause nummer to. Etter å ha ledet 3-0, var det hjemmelaget som var i dytten og som hadde utlignet til 3-3, men i den tredje perioden skulle Dallas på ny juble.

Jason Spezza scoret det matchvinnende målet da han pirket inn pucken på bakre stolpe i overtall fem mot tre, men Dallas Stars skal også rette en stor takk til keeper Anton Khudobin.

32-åringen fra Kasakhstan reddet solide 44 av 47 skudd på mål.

To og en halv time før debuten møtte en dresskledd Zuccarello i United Center i Chicago. Slipset var grønt. Fargene til hans nye klubb er grønt og hvitt.

Det var naturlig å snakke om avskjeden med New York Rangers først. Forhandlingene med klubben brøt sammen. Hva som skjedde, er ikke kommet ut.

– Jeg har nok visst i lang tid at dette kom til å skje. Så det var nesten slik at jeg var glad og at det var en lettelse når det var over, sier Zuccarello, før han legger til:

– Nå kan jeg fokusere på det neste kapittelet. Forhåpentligvis kan jeg bidra her for Dallas.

Det ble lite søvn på ham før han fløy til et vindfylt Chicago for å møte sine nye lagkamerater.

– Det var en rask overgang. Jeg dro klokken fem på morgenen. Nå er jeg veldig glad for å være her. Mange av de nye spillerne tekstet meg allerede i går, så jeg føler meg velkommen her, sier 31-åringen.

Han kaller avskjeden med spillerne og støtteapparatet i Madison Square Garden lørdag ettermiddag for «emosjonell».

VG så 31-åringen ta farvel med lange klemmer og håndtrykk i garderobeområdet. Han viste seg ikke for fansen ute på arenaen. Han fikk 569 grunnserie- og sluttspillkamper for verdens kanskje mest berømte hockeyklubb. Han scoret 124 ganger og sto for 259 såkalte assists.

Til og med New York Police Department takket Zucca for hans fantastiske innsats for klubben – på twitter.

I Madison Square Garden var Zuccas faste plass i garderoben tom lørdag.

BARE HJELMEN IGJEN: Slik så det ut i Rangers-garderoben lørdag ettermiddag. Zuccarello spilte ikke. Kun hjelmen hans sto der. Foto: Robert Simsø

Bare den blå hjelmen med nummer 36 sto igjen.

Og da Rangers-keeper Henrik Lundqvist ble spurt om Zuccas farvel etter 5-6-nederlaget for Washington Capitals søndag, klarte han ikke å si noe fornuftig.

Med tårer i øynene ristet han stort sett bare på hodet i 40 sekunder.

– Det er tøft. God venn. Jeg kan ikke, var ordene Lundqvist fikk ut.

I Dallas kan de derimot juble. For både en solid Zuccarello-debut og tre poeng. Men ikke for at de trolig må klare seg omkring én måned uten ham.