PÅ TOPP: Stavanger Oilers holder på serieledelsen, to poeng foran Vålerenga. Her fotografert i en kamp i Manglerud ishall i år. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Stavanger Oilers slo tilbake - tett i toppen av Getligaen

(Frisk Asker - Stavanger Oilers 2–3 etter straffeslag) To 19-åringer ble sentrale for Stavanger, som leder an på toppen av Getliga-tabellen. Etter borteseieren i Asker er de to poeng foran rival Vålerenga.

Stavanger Oilers er på en aldri så liten «roadtrip» i disse dager da Idrettsgallaen skal arrangeres i DNB Arena førstkommende lørdag. Sist søndag glapp tre poeng i Oslo på tampen av oppgjøret mot Vålerenga, men i dagens oppgjør i Asker var Oilers tilbake på vinnersporet.

Mikkel Christiansen ga imidlertid vertene ledelsen to minutter ut i andre periode, men det tok kun ett minutt før Mario Lucia utlignet.

Importene til Stavanger har virkelig levert varene denne sesongen i motsetning til i fjor, men det var en nordmann som sto for dagens mål i Askerhallen. Superduoen Jacob Lagacé og Stephan Vigier kombinerte, før sistnevnte løftet pucken til Magnus Hoff. På utsøkt vis slo 25-åringen inn skiva på rent «tennis-vis». Det var i tillegg på backhand. Pent.

Unggutten Sebastian Johansen har hatt det tøft i Asker etter overgangen fra Lørenskog, men i kveld utlignet han til 2–2 og skaffet overtidsspill. Det endte målløst og det måtte straffer til for å avgjøre kampen.

Etter mange bom, kom Thomas Berg Paulsen ut på isen. 19 åringen scoret der de andre misset. Bakerst reddet Jonas Wikstøl samtlige Frisk-straffer (også 19). Dermed ble to poeng med hjem til Stavanger.

Tabell Getligaen Stavanger 68 poeng Vålerenga 66 Storhamar 63 Lillehammer 59 Frisk Asker 49 Sparta 49 Stjernen 29 Manglerud Star 25 Ringerike 12



2 x hattrick for VIF

Vålerenga storspilte mot svak motstand i Fredrikstad. Stjernen sliter tungt både på og utenfor isen om dagen, og det ble ikke lettere torsdag kveld. Etter to perioder ledet Vålerenga 7–0.

Landslagsspiller og Getliga-toppscorer Tobias Lindström fortsatte i sitt sedvane produktive humør. Han endte opp med tre mål og to assists.

En som ikke scorer like ofte er Colin Spaberg Olsen. I dag gjorde han imidlertid tre. 22-åringen viser at det gror godt også bak topprekka i Vålerenga. Skal de kjempe helt i toppen også i sluttspillet med kamper annenhver dag må flere melde seg på. Enn så lenge er Rasmus Ahlholm og Tobias Lindström minst like gode som i fjor. Det endte med 9–0.

Ringerike kollapset

I bunn av tabellen har det stoppet opp for Ringerike. Det nyopprykkede laget kom inn som et friskt pust i høst, og tok med seg en del poeng i starten av sesongen. Nå har det blitt tøft for Hønefoss-laget, som i kveld gikk på et 9–4-tap for fjerdeplasserte Lillehammer.

Tross 2–0-ledelse var det gjestene fra OL-byen som førte an. Jacob Lundell Noer scoret tre mål for gjestene, mens Joakim Eidsa Arnestad gjorde to. Veteranen har ikke kommet så ofte på scoringslista denne sesongen, men mot svak motstand løsnet det litt.

Se hvordan mjøs-rival Storhamar har det på tur her i denne mini-dokumentaren (VG +):

Spennende i Manglerud

Sparta reiste til Manglerud ishall med seiershåp, men også vel vitende at de måtte kjempe med en motstander som ofte byr på problemer. Pontus Finstad ga MS ledelsen, men profilene Tommy Kristiansen og Marcus Grönberg sørget for at Østfold-laget snudde kampen.

Da Magnus Nilsen satte 3–1, og Henrik Knold 4–2 så det kjørt ut. Men Steffen Ratejczaks scoring i undertall ga håp for vertene. MS presset helt inn, men Sparta holdt unna.

Alle resultater torsdag:

Frisk Asker – Stavanger 2-3 e.str.

Manglerud Star – Sparta 3-4

Ringerike – Lillehammer 4-9

Stjernen – Vålerenga 0-9