Patrick Thoresen: – Vet at jeg har mer inne

BRATISLAVA (VG) Patrick Thoresen (35) ba landslagssjef – og far – Petter Thoresen (57) om å få hvile under første VM-kamp mot Russland. Men overfor VG forsikrer han at han «har mer inne» foran Norges viktigste kamper – etter oppgjøret mot regjerende verdensmester Sverige i kveld.

– Jeg sa fra til ham (Petter) i den første kampen. Det er fort gjort for ham å glemme det i kampens hete. Jeg tenker at det er lurt ikke å kjøre meg tom de fire første kampene. Det er om å gjøre å holde i syv, sier Patrick Thoresen til VG foran Norges tredje VM-kamp.

Mot Sverige, som vant VM i fjor og året før – og ikke hadde tapt på 17 VM-kamper da de røk 2–5 for Tsjekkia i åpningskampen fredag.

Norge-Sverige starter klokken 20.15 mandag og vises på Viasat.

Norges syv kamper i gruppespillet Russland (2–5), Tsjekkia (2–7), Sverige (mandag klokken 20.15), Sveits (onsdag), Østerrike (17. mai), Italia (18. mai), Latvia (21. mai). Vis mer vg-expand-down

Patrick Thoresen spilte 13 minutter mot Russland fredag (2–5). Det er lite til ham å være. I VM pleier han spille opp mot 20 av 60 effektive spilleminutter. Til sammenligning spilte Michael Haga 16.37 minutter og Patrick Thoresens rekkekamerat Sondre Olden 17.43 minutter mot Russland.

Det var da han ba om å bli avlastet av Alexander Reichenberg. Som erstatter for Patrick Thoresen fikk han 7.10 minutter istid, ifølge arrangørens statistikk.

Mot Tsjekkia (2–7) spilte Patrick Thoresen 14.38 minutter. Tobias Lindström 18.43 minutter, Patrick Thoresens rekkekamerat Mathis Olimb 17.50 minutter.

På den annen side ga Patrick Thoresen bare noen dager før VM uttrykk for at han ikke ville være på isen i de tre første VM-kampene i det hele tatt. Årsaken var kneskaden han pådro seg da han spilte for Storhamar i NM-semifinalen mot Stavanger Oilers i slutten av mars.

– Kneet er overraskende bra. Jeg vet ikke hva som har skjedd, svarer han på spørsmål om han har smerter i det nå (det har han ikke).

Han understreker imidlertid at han ikke bør strekke strikken for langt. Det vil si belaste det – og resten av kroppen – «for mye» etter flere uker uten å ha spilt kamper.

– Han er usikker på seg selv, han også, sier landslagssjef Petter Thoresen med tanke på Patrick Thoresens tilvenning til VM-tempo- og taklinger.

Han er overbevist om at «han vil komme mer og mer», og tilføyer at han ville brukt ham mer hvis Norge for eksempel hadde utlignet til 2–2 mot Tsjekkia – i stedet for at det brått ble 1–3 etter Tobias Lindströms reduseringen.

Hvis stillingen etter halvannen periode gir utsikter til at Norge kan ta poeng, vil han «tyne strikken» – det vil si sende Patrick Thoresen oftere ut på isen.

– Jeg vet at jeg har mer inne. Det har jeg. Men det er ingen vits å kaste bort arbeidskapasitet når vi for eksempel ligger under med 0–3 for Russland. Det er om å gjøre hele tiden å velge sine kamper og (spille) bytter, sier han.

– Jeg har et gir til. Jeg må bare slå på bryteren, tilføyer han.

– Du har ikke slått den på?

– Jo, men jeg har to, svarer Patrick Thoresen og smiler bredt.

