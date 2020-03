IKKE I ÅR: Her løfter Finlands ishockeylandslag VM-trofeet etter at de slo Canada i finalen i fjorårets VM. Foto: CHRISTIAN BRUNA / EPA

Ishockey-VM avlyst

Det Internasjonale Ishockeyforbundet (IIHF) bekrefter i en pressemelding lørdag at Ishockey-VM er avlyst på grunn av situasjonen med coronaviruset.

Oppdatert nå nettopp

– Dette er tøft for den internasjonale ishockey-familien, men noe vi må akseptere, sier president i forbundet, René Fasel, i pressemeldingen.

– Coronaviruset er et globalt problem og krever stor innsats fra myndighetene for å stoppe spredningen. IIHF må gjøre alt vi kan for å støtte den kampen. Vi må sette sport til siden inntil videre, og støtte både myndighetene og hele ishockey-familien, sier han videre.

Ishockey-VM skulle egentlig gå fra fredag 8. mai til søndag 24. mai i Sveits.

«Det er åpenbart ingen muligheter for å flytte mesterskapet til et annet land», heter det også i pressemeldingen.

Der kommer det også frem at de ser på muligheten for å flytte på de kommende mesterskapene. Arrangørland frem til og med VM i 2025 er satt, men det kan nå bli endringer slik at Sveits fremdeles får være arrangør.

Sveitserne avlyste sine serier og sluttspill for flere uker siden. Deretter har de andre europeiske ligaene gjort det samme på grunn av spredningen av coronasmitten.

Landslagsturneringene EuroChallenge - regnet som oppkjøring til VM - er avlyst. Tidligere i mars ble også kvinnens hockey-VM avlyst.

Finland er for øvrig regjerende verdensmester etter at de slo Canada 3–1 i fjorårets finale.

– Akkurat nå går jeg ut fra at det ikke blir VM. Jeg kan ikke skjønne hvordan det skal la seg gjennomføre. Det er tullete at det ikke er avlyst. Hvis du spør ledere og spillere i ishockeynasjonene, tror jeg de fleste vil si nei til VM, sa Alexander Bonsakse til VG torsdag.

Landslagssjef for det norske ishockeylandslaget, Petter Thoresen, sier til VG at det var forventet, men synd.

– Det var ikke noen bombe. Det er en beskjed vi har gått og ventet på.

Thoresen har full forståelse at mesterskapet ikke blir noe av med tanke på situasjonen verden er i.

– Men det er veldig synd. Jeg hadde gledet meg til å være med spillerne, konkurrere og føle meg som en trener i hverdagen igjen. Nå får vi bare se hvor lenge denne situasjonen varer, og forberede oss til OL-kvalifiseringen om den blir noe av.

Den kvalifiseringen begynner i utgangspunktet i slutten av august.

Publisert: 21.03.20 kl. 15:14 Oppdatert: 21.03.20 kl. 15:31

