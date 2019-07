2005: Greg Johnson i aksjon for Nashville mot Dallas Stars-spilleren Dallas Stars’ Martin Skoula. Foto: JOHN RUSSELL / AP

Tidligere NHL-profil død - ble bare 48 år

Nashville Predators-ikonet Greg Johnson er død. Den tidligere ishockey-spilleren ble bare 48 år gammel.

Oppdatert nå nettopp







Ifølge USA Today døde han mandag morgen i sitt hjem i Detroit. Avisen skriver at dødsårsaken er ukjent.

Han startet sin NHL-karriere med Detroit Red Wings i 1993/94 og var også innom Pittsburgh Penguins og Chicago Blackhawks før han spilte syv sesonger for Nashville Predators. Han var kaptein i årene 2002–2006.

Johnson spilte for Predators helt fra klubbens første sesong i 1998 og var på isen da de scoret sitt første mål i NHL.

les også Gullkantet Zuccarello-avtale overgår trolig Solskjær-kontrakt

Hans NHL-karriere endte plutselig i 2006. Han skrev opprinnelig under for Detroit Red Wings, men i sesongforberedelsene ble det oppdaget at han hadde en arvelig hjertesykdom. Dermed la Johnson opp som hockeyspiller umiddelbart, skriver Nashville Post.

I alt spilte han 785 NHL-kamper og gjorde 369 poeng - 145 mål og 224 målgivende.

– Det er bare synd, sier den første Predators-kapteinen, Tom Fitzgerald, til Nashville Post.

les også Lillehammer-krisen: Lønningene økte med 2 mill. på ett år

– Jeg ønsker å høre hva som skjedde? Hvorfor? Hvordan? Jeg vet ikke. Han var en fantastisk, fantastisk person. Han var bare en stille og rolig fyr. Upretensiøs. Ingenting plaget ham. Han var bare en flott person, og jeg var heldig å ha ham som assisterende kaptein, sier Fitzgerald.

– Jeg var bare en gjennomsnittlig spiller, aldri noe spesielt, beskrev Johnson seg selv i et intervju for noen år siden.

Greg Johnson kom opprinnelig fra Thunder Bay i Canada.

Publisert: 09.07.19 kl. 20:43 Oppdatert: 09.07.19 kl. 21:05