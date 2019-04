TILBAKE PÅ ISEN: Mats Zuccarello vartet opp med en assist i den andre kampen for sin nye klubb. Foto: JONATHAN DANIEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Zuccarello friskmeldt: Assist etter fire minutter

(Philadelphia Flyers − Dallas Stars 2–6) Den norske NHL-stjernen var endelig tilbake på isen igjen for Dallas Stars etter superdebuten for over en måned siden.

Etter mye frem og tilbake forlot Asker-gutten til slutt New York Rangers i slutten av februar.

I debuten for sin nye klubb vartet han opp med en vanvittig målgivende, en herlig scoring og banens bestepris. Og et armbrudd.

– Jeg er egentlig veldig skuffet. Det er så typisk at dette skulle skje. Det suger, sa Zuccarello til VG etter kampen.

Skadeavbrekket førte til at han gikk glipp av 16 kamper i grunnserien.

Storseier

Tirsdag kveld lokal tid var nordmannen tilbake igjen for grønntrøyene i bortekampen mot Philadelphia Flyers.

Og etter bare fire minutter var Zuccarello sentral. Da hadde allerede medspiller Jason Dickinson sendt Stars opp i 0–1 i kampens første spilleminutt. Ikke lenge etter økte finske Esa Lindell til 0–2. Assist: Mats Zuccarello.

I andre periode reduserte svenske Oskar Lindblom for hjemmelaget. Og ikke lenge etter utlignet Shayne Gostisbehere. Men gleden ble kortvarig.

Før perioden var omme hadde Alexander Radulov og Tyler Pitlick scoret. Dermed sto det 2–4 før tredje periode.

I den siste perioden økte Blake Comeau til 2–5 før Alexander Radulov satte inn sin andre scoring for kvelden, og fastsatte dermed sluttresultatet til 2–6. Mats Zuccarello fikk til sammen 18 minutter på isen.

Selv om det fortsatt er to kamper igjen av grunnserien er Dallas nå allerede sikret en plass i sluttspillet som starter medio april.

Publisert: 03.04.19 kl. 05:15 Oppdatert: 03.04.19 kl. 05:29