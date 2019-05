NORSK JUBEL: Mats Rosseli Olsen storspilte da Frölunda avgjorde SHL-sluttspillet torsdag kveld. Her jubler han for sin første scoring. Foto: Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Norsk helt i svensk hockey-finale

(Djurgården-Frölunda 2–6, totalt 2–4) Samme dag som Petter Thoresen tok ut sin VM-tropp, storspilte Mats Rosseli Olsen (28) da Frölunda vant SM-sluttspillet.

Oppdatert nå nettopp







Rosseli Olsen scoret det fjerde og sjette målet og hadde assist til det tredje da Frölunda fra Göteborg vant 6–2 over stockholmske Djurgården i den sjette finalen, som skulle bli avgjørende.

Det betyr at han kan tilslutte seg det norske VM-laget stappfull av selvtillit.

I fjor var Mats Rosseli Olsen skadet og kunne ikke spille verdensmesterskapet. Derfor gleder han seg til å spille i Slovakia.

les også Analyse: Slik skal hockeygutta se ut i VM

– Det er alltid morsomt å spille med gutta. Jeg ser dem ikke så mye. Det er kult å komme til VM og spille for Norge. Jeg gleder meg hvert år, sa Oslo-karen da VG snakket med ham for et par uker siden.

Han stortrives i Frölunda, der Rosseli har vært i syv og et halvt år. Nordmannen følte at han kom litt sent i gang denne sesongen etter å ha vært ute i tre måneder med skade, men at formen har blitt bare bedre og bedre.

les også Analyse: Må finne en målscorer til VM

Frölunda la grunnlaget med 3–1 etter første periode. 3–1-målet kom i undertall - etter at Rosseli Olsen hadde snappet pucken.

Så scoret han 4–1-målet drøyt fem minutter ut i 2. periode, og dermed ble det stille i Globen. Kampen var nærmest avgjort. Djurgården fikk en redusering i siste periode før Frölunda gikk opp til 5–2 og 6–2. Det siste ble satt inn av Rosseli Olsen i tomt mål - etter at han fikk forært pucken fra lagkompis Max Friberg.

les også Steffen Thoresen ble VM-vraket av pappa: – Selvfølgelig er jeg skuffet

Frölunda tok sin femte SM-tittel. De vant sist i 2016 - også den gang med Rosseli Olsen på laget.

Som en del av gull-feiringen den gang løp han inn på banen i fotballkampen mellom IFK Göteborg og Malmö FF den 27. april 2016, sparket ballen i mål - og ble tatt hånd om av vaktene. Svenske aviser skrev at det dreide seg om et veddemål blant lagkameratene i Frölunda - og handlet om 75 000 svenske kroner.

Publisert: 02.05.19 kl. 21:59 Oppdatert: 02.05.19 kl. 22:11