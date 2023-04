GA SEG PÅ TOPP: Dennis Sveum avsluttet karrieren med å lede Stavanger Oilers til NM-gull i sin siste kamp mot Storhamar forrige uke.

Stavanger Oilers-legende fortsetter i klubben: − Utrolig glad

Dennis Sveum (36) ga seg nylig som ishockeyspiller etter 16 sesonger i Stavanger Oilers. Nå er det klart at klubbens mestvinnende spiller fortsetter som trener.

Stavanger Oilers melder på sine nettsider at 36-åringen blir fysisk trener med hovedansvar for A-lagene for både kvinner og menn, junioravdelingen og skoletilbudet Oilers Topphockey.

Sveum erstatter Eirik Haukali, som skal inn som fysisk trener for de norske håndballherrene fra sommeren av.

– Utrolig glad for at jeg fortsatt skal være en del av Oilersfamilien. Så gleder meg selvfølgelig ekstra over at jeg får være rundt gutta i garderoben og bidra videre der, selvsagt i en litt annen posisjon, sier Sveum.

– Dennis besitter uvurderlig erfaring og kompetanse vi nå får benytte i en ny rolle. Han har alltid vist stor interesse for trening og har opparbeidet seg mye kunnskap om fysiske delen av treningsarbeidet, sier sportssjef Pål Higson i Stavanger Oilers.

Sveum er den eneste spilleren som har vært med på hele hockeyeventyret i Stavanger Oilers. Han har flest kamper for klubben, og har vært med å plukke samtlige av Stavanger Oilers 17 pokaler: ni NM-gull, syv seriemesterskap og én Continental Cup.

Han var også kaptein i sine to siste sesonger, og avsluttet karrieren med NM-gull i sin siste kamp.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post