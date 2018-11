STOR I NEW YORK: Mats Zuccarello har de siste årene vært en nøkkelmann i Rangers. Her sitter han i garderoben etter en kamp mot Boston Bruins i februar. Foto: Simsø, Robert

Zuccarello om NHL-overgang: – Forberedt på at det kommer til å skje

ISHOCKEY 2018-11-28T12:22:36Z

NHL-stjernen Mats Zuccarello (31) regner med at han forsvinner fra New York Rangers i løpet av veldig kort tid.

Publisert: 28.11.18 13:22 Oppdatert: 28.11.18 13:56

– Jeg er ganske forberedt på at det kommer til å skje. Det er mest sannsynlig. Jeg sitter vel egentlig bare på at det skal skje, sier Zuccarello til hockeysiden Nitten.no som har snakket med nordmannen i New York.

31-åringen er for tiden skadet, og ute av spill i et par uker til. Det er snart åtte år siden han debuterte, og scoret på straffe, for New York Rangers. De siste årene har han etablert seg som en av de virkelig store profilene i klubben som ble en del av NHL i 1926, og er i «Original six ».

Zuccarello har flere ganger tidligere vært koblet til en overgang bort fra klubben, men nå virker det altså mer reelt enn noen gang. Han har 480 kamper for klubben, men manager Jeff Gorton kan komme til å bytte bort vingen i løpet av veldig kort tid.

Han beskriver selv at han ikke har så mange år igjen på isen, og at tiden for en overgang slik sett kan være perfekt.

– Sånn som situasjonen er i Rangers nå, er det kanskje greit å komme til en klubb som har sjansen til å vinne. Hvis jeg kunne runde av NHL-karrieren med å vinne Stanley Cup, hadde det vært helt perfekt, sier Zuccarello til Nitten.no.

– Han blir nok sett på som viktig, og selger masse drakter, så selvfølgelig har han en fremtid i Rangers, men NHL er en kynisk verden, og når laget har prestert uten ham, kan en trade være lettere å gjennomføre, sa hockeyekspert Ole Eskild Dahlstrøm til VG i forrige uke.