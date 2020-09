NY AVTALE: Vålerenga ishockey har signert en generalsponsoravtale. Daglig leder Tor Ødegård (t.v.), markedssjef i Vålerenga ishockey Glenn Jensen og gründer og tidligere VIF-spiller Rune Syversen (t.h.). Foto: Vegard Aulstad, VG

Eks-spiller gir Vålerenga Hockey millionhjelp

JORDAL (VG) Rune Syversen ble seriemester med Vålerenga i 1995/96. Nå hjelper han sin tidligere klubb.

I et trøblete sponsormarked for norske ishockeyklubber har Vålerenga fått napp på en ny millionavtale.

I disse dager flytter klubben omsider inn i mye omtalte Jordal Amfi. I januar 2017 forsvant hallen, og etter over tre og et halvt år, nærmere bestemt 44 måneder med et liv i brakker på byggeplassen – og med kamper i lånearenaen Furuset Forum, ser klubben lyset fremfor seg igjen.

– For oss har vi ventet syv-åtte år på en slik avtale. Det er ti år siden droppsirkelen (ishallens midterste og mest synlige reklameplass) har fått en slik sponsor, sier en glad markedsdirektør, Glenn Jensen.

Han anslår at klubben tapte 30–40 millioner i perioden uten hjemmearena.

Den tidligere Vålerenga-spilleren har stort sett jobbet i motbakke siden han la keeperutstyret på hyllen. Det har handlet om å drive sunt i klubbens påvente av ny arena. Nå skulle alt bli bra. De solgte samtlige ni VIP-losjer i hallen tidlig, og mye var på gang – så kom coronasituasjonen og ødela.

– Vi har merket covid-19, veldig mye. Det var mange prosesser inn mot den nye hallen som er blitt satt på vent, forteller Jensen.

VG har de siste ukene besøkt samtlige klubber under arbeidet med et nytt hockeymagasin, som gis ut i slutten av september. Det samlede inntrykket er at coronapandemien har medført stor usikkerhet.

Det passet Vålerenga spesielt dårlig.

Tross seriemesterskapet i 2018/19 har det vært NM-gulltørke siden 2009. I tillegg har de store ambisjoner for utviklingen av klubbens yngres avdeling. Nå kommer frisk kapital inn.

– Avtalen er på et syvsifret beløp, sier Jensen.

Se hans første omvisning i arenaen under arbeidet i fjor, her:

Tidligere VIF-spiller bidrar

Det er ingen ringere enn Rune Syversen, med en fortid i klubben fra 90-tallet som har sett muligheter i Vålerenga.

Han er gründer i IT-selskapet Crayon AS, med utspring i Oslo. Nå vil de nå nye høyder ved å samarbeide med Vålerenga.

– De har fått ned nye operaen her, sier selskapets gründer Rune Syversen og peker på Jordal Amfi, med henvisning til det kjente konsertbygget i Bjørvika i hovedstaden.

– Dette gir et fantastisk fundament for dem som skal prestere her inne. Det er Europas mest miljøeffektive arena i verden. Det er en vinnerkultur i veggene her fra gammelt av som er helt unik og jeg er vokst opp med, fortsetter Syversen.

Publisert: 11.09.20 kl. 12:27

