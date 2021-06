GULLL NUMMER 27: Canada tok seg så vidt til VM-sluttspillet, men fikk revansj for finaletapet for tå år siden da Nick Paul etter seks minutter av spilleforlengelsen ble matchvinner i «sudden death». Foto: INTS KALNINS / X02120

Canada fikk gull-revansj

(Finland-Canada 2–3 etter spilleforlengelse) Canada fikk revansj for finaletapet for to år siden og vant sitt tredje VM-gull i ishockey siden 2015 da Nick Paul ble matchvinner etter seks minutter av spilleforlengelsen.

Av Øystein Jarlsbo

Dermed har Canada vunnet 27 VM-gull i ishockey.

VM-gullgrossist Canada vant i 2015 og 2016, tapte VM-finalen for Sverige i 2017 og Finland i forrige VM i 2019 (2020-VM corona-avlyst).

Canada slo Norge 4–2 i årets grunnspill og tok seg til kvartfinale med minimal margin. Finland slo Norge 5–2 i grunnspillet og var nær ved å tabbe seg ut i semifinalen mot Tyskland (5–1 over Norge).

Finland slo Canada 3–1 i VM-finalen for to år siden og 3–2 etter straffeslag i grunnspillet i årets mesterskap i Riga.

Canada pådro seg to utvisninger i løpet av 2021-finalens første syv minutter. Finland tok ledelsen ved Mikael Ruohomaa - hans første VM-mål - i det finnenes andre overtallsspill var ved veis ende etter ni minutter.

– Strålende jobb foran mål, kommenterte Finland-proff Alexander Bonsaksen (34) da scoringen ble vist i Viaplays VM-studio i første pause - med tanke på at Ruohomaa fikk en kraftfull motstanderkølle i ryggen rett før han pirket pucken forbi Canadas keeper Darcy Kuemper.

– De er for heite på grøten. De må roe seg ned, mente Bonsaksens ekspertkollega, tidligere landslagssjef Roy Johansen (61), foran 2. periode.

Den startet med at Finlands supertalent og beste målpoengjeger Anton Lundell (19) ble «truffet» av hybris, mistet pucken og forærte Canada overtallsspill fem mot fire utespillere. Finlands keeper Jussi Olkinuora slapp med skrekken da pucken klokkerent traff høyre stolpe bak ham. Men ikke da Max Comtois (22) - i kanadisk overtallsspill - tok hånd om egen stolperetur og utlignet med sitt fjerde mål i turneringen.

Petri Kontiola ble perfekt spilt frem av Iiro Pakarinen og burde ha sørget for 2–1 da Finland «halvkontret» i overtallsspill 13 minutter ut i midtperioden. Tre minutter senere var Adam Henrique helt sikker på at han hadde scoret sitt sjette VM-mål. Finlands trener Jukka Jalonen la imidlertid inn «coaches challenge»-protest, dommerne tok en kjapp video-kikk - fotballens svar på VAR - og annullerte fordi Canadas superback in spe, 18-åringen Owen Power, hadde vært i mini-offside rett forut for «2–1».

– Fortsatt må Canada få fart på sin førsterekke, mente Roy Johansen i sin ekspertrolle foran siste ordinære periode.

Han siktet til trioen Adam Henrique, Connor Brown og Andrew Mangiapane.

– Like jevn periode (som midtperioden) og to lag som ikke vil vike en millimeter der ute, spådde Alexander Bonsaksen.

Etter fem minutter rotet Jussi Olkinuora seg bort bak eget mål, mens pucken plutselig danset for hans åpne mål. Men finsk «hjerte i halsen» ble kjapt til hjertelig finsk jubel da backen Petteri Lindbohm (27) fra sveitsiske Biel noen sekunder senere dro av gårde et langskudd, og pucken snek seg inn i venstre hjørne bak Canadas keeper Darcy Kuemper.

– Det er jo hodeløst, slo Viaplay-kommentator Ole Eskild Dahlstrøm fast da Sean Walker taklet Hannes Björninen slik at finnen stupte med hodet først mot vantet.

Finland maktet ikke å utnytte overtallsspillet, for så å pådra seg en utvisning. Den utnyttet Canada perfekt. Etterlyste Brown, Max Comtois, klikk og klakk: Adam Henriques sjette VM-mål, uten tvil.

Spilleforlengelse og «sudden death»: Arttu Routsalainen var nær ved å bli matchvinner og skaffe Finland deres fjerde VM-gull, og det andre på rad for første gang i historien. Men det var Nick Paul som kunne sette den avgjørende pucken i mål etter pasning fra Connor Brown i tre mot tre utespillere i «sudden death».