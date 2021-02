FRUSTRERT: Patrick Thoresen og Storhamar har snart gått én måned uten seriespill. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Thoresen ut mot myndighetene: − Føles urettferdig

Patrick Thoresen (37) er misfornøyd med at det gikk «cirka et kvarter» fra fotballsesongen ble avsluttet til ishockeysesongen ble satt på vent. Kulturminister Abid Raja (V) avviser at det er noen forskjellsbehandling.

Publisert: Nå nettopp

Det er i et intervju med Hamar Arbeiderblad at Storhamar-stjernen lufter frustrasjonen.

Fotballsesongen her til lands ble avsluttet 28. desember med kvalikkampen mellom Mjøndalen og Start.

8. januar ble Fjordkraft-ligaen stanset med umiddelbar virkning etter at det var smitteutbrudd i flere klubber.

Siden har regjeringen to ganger, først 18. januar og så igjen 30. januar, anbefalt en pause i seriespillet i to uker. Dermed er en oppstart i Fjordkraft-ligaen tidligst om halvannen uke, med mindre anbefalingene oppheves.

– For meg, som driver med en annen idrett, føles dette urettferdig. Det er ikke til å stikke under stol. Fra da fotballen var ferdig, gikk det cirka et kvarter, og så var alt stengt ned, sier Patrick Thoresen til Hamar Arbeiderblad.

Også seriespillet i håndball er nå stanset på grunn av anbefalingene.

– Jeg synes politikerne har sviktet sporten. Ikke bare ishockey, men også håndballserien som heller ikke er ferdig. Vi har begynt sesongen med en kompensasjonsordning, og nå skal denne plutselig delvis tas bort. Konsekvensen blir permitteringer og konkurser, og vi må gå på Nav, sier Thoresen til VG.

FHI mener at luften og temperaturen i ishaller er gunstige for smitte. Nå anbefaler de derfor å unngå organisert trening når smitterisikoen er på nivå 4 eller høyere.

– Jeg synes det er merkelig at fotballen kunne holde på til tolvte time og bli ferdig med sin sesong. Så kom nyttår, og så var hele krisepakken borte. Det er en urettferdighet overfor de andre idrettene, og der må politikerne gå i seg selv, sier Thoresen til VG.

INGEN FORSKJELLSBEHANDLING: Abid Raja er klar på at ishockey ikke behandles annerledes enn fotball. Foto: Tore Kristiansen

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja sier til VG at han stor forståelse for at det er en frustrerende situasjon for mange, men avviser at fotballen blir behandlet annerledes.

– Det er ingen forskjellsbehandling. Dette dreier seg kun om smittesituasjonen i samfunnet, og det faktum at vi nå har et mutert virus i Norge som vi foreløpig ikke har fullstendig kontroll over. Derfor har vi anbefalt pause i seriespill i en rekke idretter, nettopp for å hindre mobilitet. Det er ikke en avgjørelse vi tar lett, men en avgjørelse som er nødvendig for å få kontroll på smitten, sier Raja.

– Jeg håper som idrettsminister selvsagt at det vil bli anledning til å fullføre seriespillet, og at vi kan komme i gang med idrett så raskt som mulig, både for barn og unge, topp og bredde. Men liv og helse vil alltid komme først. Smittesituasjonen er uforutsigbar, noe det store smitteutbruddet i hockeyen også har vist. Vi må nå stå i dette krafttaket sammen for igjen å få kontroll over situasjonen, sier Raja.

Regler for topphockeyen: Seriespillet i Fjordkraft-ligaen, Elite Kvinner og 1. div. menn (topphockey), som har vært på vent siden midten av januar, utsettes til 17. februar. Topphockey kan trene som normalt i perioden, med mindre lokale retningslinjer er til hinder for dette. Unntak er der lokale myndigheter har stengt også for toppidrett. Vis mer

– Ishockey er den lagsporten med nest høyest tilskueroppslutning og mange mennesker følger den, selv om den er ansett som liten i Norge. Nå tar politikerne dette bort fra dem, sier Thoresen.