TØFFE TAK: Mats Zuccarello og Pittsburgh Penguins’ Sidney Crosby. Foto: AFP

Zuccas Rangers tapte på bortebane

NTB

Publisert: 15.01.18 04:58

(Pittsburgh Penguins-New York Rangers 5–2) Mats Zuccarello fikk ingen mål, men én utvisning da Rangers tapte på bortebane i Pennsylvania.

Etter drøye tre minutter på isen tok Penguins ledelsen, men etter endt første periode var stillingen 2-1 til Rangers.

13 minutter inn i andre periode utlignet vertene, og et drøyt minutt senere ledet de nok en gang. Stillingen var 3-2 da andre periode var ferdig.

Penguins holdt på ledelsen i tredje periode, og etter to nettkjenninger til, endte kampen med en 5-2 seier til hjemmelaget.

Norske Mats Zuccarello hadde to skudd på mål, men var ikke involvert i noen scoringer for Rangers. Derimot noterte han seg for en to-minutter for «hooking» tidlig i den andre perioden.

Han fikk totalt 19 minutter og 15 sekunder på isen.

