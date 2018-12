RENNER INN: Frisk Asker (i hvite drakter her) har tidvis slitt i årets sesong. Her slapp de nettopp inn mål mot bunnplasserte Ringerike Panthers i en kamp tidligere i høst. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Hockeyekspertens harde dom: De har vært sesongens store skuffelse

Etter halvspilt serie i Get-ligaen er TV 2-ekspert Bjørn Kristian Erevik overrasket over at Frisk Asker har underprestert så stort ut fra forventningene.

Spennende import-signeringer, ny trener og rutinerte norske spillere inn i troppen. I sommer gjorde Frisk Asker en grundig jobb med lag-sammensetningen. Det skulle føre dem inn i toppen av norsk ishockey igjen.

Slik har det ikke gått.

NM-finalisten fra 2016, som i VGs hockeymagasin før sesongen flagget store ambisjoner om gull , ligger på sjetteplass 13 poeng bak serieleder Stavanger Oilers.

– Frisk er den store skuffelsen i år. Jeg har knapt sett de spille bra denne sesongen, sier Erevik.

TV 2-kommentatoren fra Asker følger laget tettere enn de fleste. Han har selv spilt der, og hatt trenerroller i klubben.

– «Alle», inklusiv meg selv, trodde de skulle kjempe i toppen. Nå er det altfor mange som underpresterer.

Tabell i Get-ligaen etter 24 av 48 runder 1. Stavanger, 50 2. Storhamar, 49 3. Vålerenga, 48 4. Lillehammer, 47 5. Sparta Sarpsborg, 40 6. Frisk Asker, 37 7. Stjernen, 23 8. Manglerud Star, 20 9. Ringerike, 10

Avgjørende uke

Før sesongen tok klubben et veiskille. De tok farvel med Sune Bergman, svensken som hadde ledet klubben de siste ni av elleve årene, og ansatte kanadiske Scott Hillman.

– Ting tar tid, og de spiller på en annen måte. Men det haster for Frisk Asker å ta poeng. For det er fort gjort å bli hektet av. Så langt er det en kollektiv svikt, mener Erevik.

Han tror likevel det kan snu på sikt.

– Det er såpass jevnt, så om poletten detter ned. Da kan det se veldig bra ut for Frisk. I enkeltperioder og kamper har det sett veldig bra ut. Så når det gjør det i 60 minutter blir det mye bedre.

Denne uken venter Lillehammer (h) tirsdag, Ringerike (b) torsdag og Vålerenga (b) søndag. Erevik mener Frisk må ha ni av ni mulige poeng i de kampene for ikke å bli akterutseilt før landslagspausen neste uke.

VG snakket forrige uke med Anders Bastiansen i forbindelse med at han valgte å legge opp på landslaget . 38-åringen har fullt fokus på Frisk Asker fremover, og har tro på at ting skal snu.

– Ting har ikke gått like lett som vi hadde håpet i starten. Men jeg tror vi kommer til å se bedre ut i mars, når det teller i sluttspillet. Samtidig får vi vel inn flere spennende spillere i troppen, sa veteran Bastiansen.

I forrige uke signerte Frisk Asker en ny svensk back (Victor Björkung), mens de fremdeles leter etter erstatter for Shawn Szydlowski, som ikke fikk ting til å stemme og reiste hjem til USA i starten av november.

Tett i toppen

Askers trøst så langt er at ingen lag har stukket fra i toppen. Avstanden fra lag seks til en er nevnte tretten poeng, for Get-ligaen var veldig jevn første halvdel.

– Det er jo selvfølgelig veldig artig. Det ble jo litt dødt i fjor da Storhamar stakk fra. Det har dem ikke gjort i år, og ingen andre heller, sier Erevik.

Han er spesielt imponert over tabelltreer Vålerenga, som tross en form-dupp i det siste, virkelig er med igjen i toppen av norsk hockey.

Fjorårets sølvvinner i NM-finalen Lillehammer, som måtte erstatte mange av sine beste spillere, har også overrasket TV 2s kommentator.

Storhamar og Stavanger Oilers mener han har prestert omtrent som forventet.

Se mini-dokumentar om hockeyfeberen på Hamar her. (Krever VG +)

– Jeg er også veldig imponert over de unge forsvarsspillerne til Sparta.

Østfold-klubben måtte se bauta Patrick Bovim gå til Asker, og svenske Kalle Ekelund skifte til Vålerenga-drakt før sesongen.

– Derfor er det gledelig at det har gått så bra. Gledelig å se nye unge fjes benytte sjansen i flere klubber.

I bunn liker han tidvis det han ser fra det hittil svakeste laget, nykommer Ringerike.

– Ringerike fortsatt kun et stort tap. Så moro at de er med i kampene. Det ser langt bedre ut enn det gjorde med Kongsvinger i fjor. Det er gøy, og viktig for ligaen, avslutter TV 2-eksperten.

