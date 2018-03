PÅ HJEMMEBANE: Styreleder i Narvik Hockey, Stig Winther, er avhengig av å få inn mer penger for å reisebudsjettet til å gå opp om det blir spill i Get-ligaen neste sesong. Foto: Jan Erik Teigen, Fremover

Hockey-opprykk kan gi Narvik 1,5 mill. i ekstra reisekostnader

Publisert: 22.03.18 13:08

Torsdag kveld kan Nord-Norge få sitt første lag i den øverste divisjonen i norsk ishockey. Konsekvensen kan bli et lite økonomisk mareritt.

En seier i ordinær tid eller spilleforlengelse i Schjongshallen på Hønefoss mot Ringerike torsdag kveld betyr at Narvik er klar for Get-ligaen. Så spørs det om nordlendingene klarer å øke budsjettet med rundt tre millioner kroner, for det er det et opprykk kommer til å koste.

– I år runder vi seks millioner i omsetning. Rykker vi opp trenger vi cirka tre millioner kroner til for å gjennomføre en nøktern satsing, sier styreleder i Narvik Hockey, Stig Winther, til VG.

En plass i toppdivisjonen innebærer i så fall 22–23 bortekamper neste sesong til Stavanger, Oslo, Fredrikstad, Sarpsborg, Hamar og Lillehammer. Merutgiftene fra i år, hvor Narvik har spilt to bortekamper i slengen når de først har vært på reise, har klubben beregnet til rundt 1,5 millioner kroner.

I motsetning til i fotballen er det ikke noe som heter reisefordeling, hvor utgiftene blir delt blant klubbene i Get-ligaen.

– Trist

– Det er trist at det ikke er en slik ordning, og det er årsaken til at vi vil fri til våre samarbeidspartnere og be om mer støtte fra disse hvis vi rykker opp, sier Winther.

Generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund sier det neppe blir aktuelt å innføre reisefordeling igjen og at Narvik må ta regningen selv.

– Vi gikk bort i fra det fordi det er så mange andre faktorer som påvirker klubbenes kostnader. Skal man begynne å lage en fordelingsnøkkel blir det mange kriterier som må inn i tillegg til reiseutgiftene, sier Eide.

Han innser at Narvik får svi på grunn av beliggenheten, men de andre Get-klubbene har tidligere reist til både Trondheim og Bergen for å spille kamper.

– Dette er en profesjonell liga. Velger man å være med må man ta de kostnadene som følger. Det vil være kostnader som en må bære selv for å få være med.

Daglig leder Håkan Södergren i Norsk Topphockey er klar på at det vil bli dyrt for Narvik å være med i toppen.

– Jeg ser utfordringen med reiseutgiftene, og aller verst blir det jo for Narvik som må reise til Østlandet hver uke. Samtidig er det positivt at det kommer et lag fra nord som er interessert i å spille i Get-ligaen. De har stor lokal støtte og ser bare positivt på det - om de skulle klare opprykk, sier Södergren.

Narvik-klubben Mjølner ble første fotballag fra Nord-Norge som spilte i den øverste divisjonen. Narvik Hockey har ikke noe i mot å bryte en ny barrière.

– Det ble jo ramaskrik da på grunn av reisekostnadene til de andre klubbene. Men Mjølner gikk foran, og vi kan ha den samme effekten på ishockey-Norge, tror styreleder Stig Winther.

PS! Opprykkskampen Ringerike-Narvik spilles i Schjongshallen kl. 18.30 torsdag.

Fakta Har for liten hall Narvik Hockey har allerede søkt og fått dispensasjon til å benytte Nordkraft arena i Get-ligaen. Hjemmebanen har nå «bare» plass til 1000 tilskuere. - Vi har en halleier som er villig til å gjøre investeringer etter hvert, men da må vi i så fall etablere oss i Get-ligaen, sier Stig Winther.