Norge utklasset av Finland: - Vi blir spilt ut av hallen

Keeper - Terningkast 3 : Lars Haugen fikk fortvilet dårlig hjelp av utespillerne ved det første og andre baklengsmålet. Nummer tre endret retning via køllen til Mathis Olimb. Henrik Haukeland startet 3. periode på 0-6. Pucken trillet mer hans vei. Hvem av de to skal ikke spille mot Canada torsdag, for å være klar til kampen mot Danmark fredag?

Backer - Terningkast 2 : Egentlig kun Jonas Holøs som taklet finsk nivå, men kapteinen fikk også svi i form av baklengsmål da han var på isen. VM-debuterende Christian Bull (21) tidvis stillestående, men likevel lovende takter. Johannes Johannesen (21) begynner å finne tilbake til gamle VM-takter. Holøs av med skade hjalp ikke.

Løpere - Terningkast 2: Niklas Roest satte Norge i en kattepine da han tre minutter etter 0-1 driblet inn foran eget mål: 0-2. Rekken Olimb x 2 med Lindström klarte å sette press offensivt, det er bra med tanke på sannsynlig skjebnekamp mot Danmark fredag. Storebror Mathis syntes som vanlig best, mens Ken André var best igjen.

Trener - Terningkast 4: Petter Thoresen måtte tåle å se to baklengsmål allerede etter syv minutter, og samtidig innse at mannskapet hans er for tynt til å matche lagene i A-VMs øvre sjikt; taktisk, teknisk og når det gjelder fysisk styrke. Typisk at Norges hittil velfungerende overtallspill falt sammen og at hans fem antatt beste ble spilt trill rundt ved 0-4. Pluss for disiplinert nærkampspill før tanken gikk tom.