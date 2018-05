Keeper-Haugens romkamerat sa unnskyld

Publisert: 09.05.18 06:53

HERNING (VG) (Finland-Norge 7–0) Niklas Roest (31) sa umiddelbart unnskyld og sorry til keeper og romkamerat Lars Haugen (31) etter kjempetabben som ga Norge startsmellen de for all del ville unngå.

– Ja, selvfølgelig. Alle ser at det er en stor tabbe. Jeg sier unnskyld. Lars skjønner at det ikke er noe jeg gjør med vilje. Det er selvfølgelig surt å gjøre det i en VM-kamp. Men jeg får ikke gjort noe annet enn å si sorry til Lars og gutta, svarer Niklas Roest på VGs spørsmål om han med en gang etter 0–2 ba Norges keeper om unnskyldning.

Finland gjorde 1–0 allerede etter fire minutter, da Norges forsvar plutselig ikke lignet et forsvar. Tre minutter senere fikk Niklas Roest tak i pucken bak Haugens mål. I stedet for å tenke «det enkleste er det beste», styrtet han inn mot Haugens venstre stolpe i et forsøk på å drible av en finsk motstander.

Som bakerste mann, som det heter.

Da møtte han en finsk mann til, som han «ikke så».

– Nei, det er sånt som kan skje. Jeg ble like overrasket som han, svarer Lars Haugen konfrontert med baklengsmålet alle med Norge på brystet kunne vært foruten.

Fakta Norges VM-kamper 2018

Jyske Banken Boxen, Herning

5. mai: Norge-Latvia 2-3 (spilleforlengelse)

6. mai: Tyskland-Norge 4-5 (straffeslag)

8. mai: Finland-Norge 7-0

10. mai: Norge-Canada kl. 20.15

11. mai: Danmark-Norge kl. 16.15

13. mai: Norge-USA kl. 16.15

14. mai: Sør-Korea-Norge kl. 16.15

Niklas Roest sier at man ikke må grave seg ned, selv om det gikk skeis. På den annen side vedgår han at «man blir straffet knallhardt» mot så gode nasjoner som Finland, som følge av en «kjempefeil».

– Man glemmer ikke sånne ting så fort, og blir jo liggende og irritere seg, svarer han på spørsmål om nattesøvnen frem til Norges hviledag onsdag.

– Totalt kan den vel heller ikke karakteriseres som avgjørende?

– Nei. Men mål preger kamper. Canada og Finland er de to skarpeste lagene i vår gruppe. Vi kommer til å bli like hardt straffet mot Canada, hvis vi ikke tør å være aggressive, svarer Niklas Roest.

Norge møter Canada i neste kamp torsdag, før det som synes å bli en skjebnekamp mot Danmark fredag med tanke på fortsatt kvartfinalehåp eller risiko for å bli involvert i nedrykksstrid. Roest er i likhet med blant andre Ken André Olimb, Lars Haugen og Alexander Bonsaksen på det rene med at «hockeygutta» ble alt for passive og sviktet sitt kollektivmotto mot Finland.

– Vi ble frustrerte, og da ser de mye bedre ut enn oss. Klasseforskjellen er egentlig ikke så stor, mener Lars Haugen.

Han ble eitrende forbannet på dommerne etter 0–5, fordi «de ikke blåste fordi vi er en tyttebærnasjon».

Keeper-Haugen overlot stoppe skudd-jobben til Henrik Haukeland (23) etter andre periode, på stillingen 0–6. På spørsmål om han vil starte kampen mot Canada, eller stå over den for å starte mot Danmark, svarer han at han «alltid» vil stå alle kampene.

– Men jeg må fortjene det. Nå synes jeg ikke at jeg har fortjent det, sier han til VG.

Alexander Bonsaksens backpartner Jonas Holøs forlot kampen med en skade i tredje periode. Norges lege Ole Fosse ville tirsdag kveld ikke si noe konkret om dens omfang eller alvor.

– Jeg vet ikke hva det er, svarer Bonsaksen på spørsmål om Holøs’ skade.

Om det som skjedde, eller ikke skjedde i løpet av 60 effektive spilleminutter mot Finland:

– Vi var ikke desperate nok, og da ballet det på seg. Jeg synes vi var for «små». Vi må bryste oss opp, spille mer for hverandre og komme ut med mer baller. Spiller vi som nå, blir det stygt, sier Alexander Bonsaksen med tanke på oppgjøret mot Canada torsdag.

