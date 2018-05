IKKE GITT OPP NHL-DRØMMEN: Andreas Martinsen (t.h) i duell mot St. Louis Blues kanadiske VM-spiller Colton Parayko unde en NHL-kamp i april. Foto: Jeff Roberson / TT NYHETSBYRÅN

Andreas Martinsen gifter seg – usikker på fremtiden

Publisert: 30.05.18 06:52

ISHOCKEY 2018-05-30T04:52:27Z

Andreas Martinsen (27) er klar for å gifte seg med sin mangeårige samboer Camilla Jørgensen i Danmark 21. juli. Men han er usikker på karriereveien videre.

For nylig ble laget hans Rockford IceHogs slått ut av semifinalen i sluttspillet i NHLs farmerliga AHL.

– Jeg vet at jeg vil få et nytt kontrakttilbud her. Men jeg har to døtre nå, og jeg blir mer «låst» nå som jeg blir gift. Vi får se det an litt. Min kommende kone vil nok ikke tilbake til Rockford, selv om jeg godt kunne tenke meg én sesong til her, sier Andreas Martinsen og tenker på IceHogs i AHL og muligheten for å ta en plass i Chicago Blackhawks i NHL.

Mandag tapte IceHogs 1–2 for Texas Stars i spilleforlengelse, og dermed 2–4 i kamper i best av syv serien. Torsdag tar han direkteflyet fra Chicago til København for å treffe kone og barn hos Andreas Martinsens svigerforeldrene utenfor Slagelse i Danmark.

De har ikke sett hverandre på to måneder. «Samboer» Camilla Jørgensen og deres to døtre flyttet fra Rockford foran sluttspillet. De ville nesten ikke ha fått anledning til å være sammen uansett, etter at AHL-sluttspillet startet.

Det var også grunnen til at han ikke kunne spille VM for Norge på hans kommende kones hjemland; hun er halvt dansk og norsk. Chicago Blackhawks sjef for spillerevaluering, tidligere Frisk Asker-trener Barry Smith (65), var imidlertid på plass i VM-byen Herning.

I en samtale med VG fortalte Smith at Andreas Martinsen «helt sikkert» ville bli tilbudt ny kontrakt i Rockford, men at han ikke var helt sikker når det gjelder «A-laget» Chicago Blackhawks.

Barry Smith uttalte at Andreas Martinsen hadde utmerket seg som en god ledertype, at han er stor og sterk og «alltid» er blid og positiv.

– Ja, han har vært her ganske ofte. Hvis jeg signerer her og gjør en god treningsleir, har jeg en god mulighet til å komme med på laget der oppe, sier Andreas Martinsen.

«Der oppe» er Chicago Blackhawks i NHL. Han scoret sitt første NHL-mål for Blackhawks i begynnelsen av april.

Han betegner sin situasjon som «helt åpen». Etter 1. juli er han fri til å forhandle med alle andre klubber, og Blackhawks/IceHogs vil ikke lenger ha noen forpliktelser overfor ham.

– Agenten min snakker med dem. Det skjer sikkert noe nå. Men det er ikke superstress for min del. Men jeg er ingen stor tilhenger av å bytte klubb hvert år. Jeg er mer komfortabel med å starte en treningsleir der jeg kjenner alle, og organisasjonen (Blackhawks/IceHogs) vet hva jeg har å tilby, sier Andreas Martinsen.

Sesonglønnen hans 2017/18 har vært 5,5 millioner etter dagens dollarkurs.