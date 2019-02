Mats Zuccarello scoret to mål: – Han er het

(Pittsburgh Penguins-New York Rangers 6–5) To scoringer av Mats Zuccarello hjalp ikke New York Rangers i Pennsylvania. Han står nå notert med poeng i 13 av de 14 siste NHL-kampene. Men det ble tap mot Penguins som kan bli Zuccas nye klubb.

– Han er het, sier Erik Granqvist - ekspert i Viasats studio.

Ryktene har lenge versert om at Zucca skal vekk fra New York. Men det er fortsatt ingen avklaring rundt nordmannens fremtid med en drøy uke igjen av overgangsvinduet i NHL . Calgary Flames, Dallas Stars, Vegas Golden Knights og nettopp Pittsburgh Penguins er ifølge Sporting News de mest aktuelle klubbene.

– Zuccarello hadde gitt løperspillet til Pittsburgh mer dybde, mener Granquist.

Vinduet foran sluttspillet i NHL stenger klokken 21.00 norsk tid 25. februar. Ekspertene mener at nyhetene drøyer om Zuccarello fordi NHL-klubbene avventer hva som skjer med de aller største navnene som er aktuelle for overganger.

– Jeg snakker med spillerne om dette. Men det er for oss som for alle andre på denne tiden av året, sier NYR-trener David Quinn i Viasats sending fra stålbyen.

Zuccarello sa sist uke at han ønsker en avklaring bare for å få slutt på alle ryktene, men han må fortsatt vente. Likevel leverte han en svært solid kamp, scoret to mål og var mest på isen - 24 minutter og 36 sekunder - av samtlige av utespillerne i Rangers. Han hadde flest skudd på mål av samtlige (8).

Han noterte seg for mål nummer 10 for sesongen mot slutten av 1. periode. Nordmannen var svært sentral da Rangers la knallhardt press på Penguins i et powerplay. «Zucca» spilte en perfekt pasning mot den svenske målmaskinen Mika Zinbanejad, men pucken slo i køllen til Teddy Blueger og gikk rett i mål.

Kris Letang hadde nettopp gitt hjemmelaget ledelse med et backhandskudd som gikk via skøyten til Rangers-backen Kevin Shattenkirk.

Rangers slet tungt med flere undertallsperioder i 2. periode og måtte til slutt tåle en baklengs. Svenske Marcus Pettersson scoret for Penguins. Rett etterpå økte Bryan Dumoulin til 3–1 før Rangers kom imponerende tilbake i løpet av bare tre minutter og 36 sekunder.

Superrekken slo til igjen: Zibanejad styrte pucken inn foran mål og Zucca var påpasselig på den rett før den hadde passerte streken.

Så utlignet Ryan Strome for Rangers.

Møtet med Stanley Cup-vinneren fra både 2017 og 2016 i PPG Paints Arena kunne snudd helt i begynnelsen av 3. periode. Rangers fikk en stor mulighet da Sidney Crosby satt utvist i fire minutter. Zuccarello var nær hat trick, men Pittsburgh reddet seg unna.

Rett etterpå fant Crosby målscorer Letang og plutselig var backen tomålsscorer etter superstjernens tredje assist for dagen. Så slapp den stroe russeren Jevgenij Malkin løs mot Rangers-keeper Alexandar Georgiev med to scoringer.

Keeperstjernen Henrik Lundqvist var henvist til benken etter at Rangers ikke har slått Pittsburgh på åtte kamper med den svenske veteranen fra start. Den bulgarske 23-åringen Georgiev startet i mål for tredje gang de siste tre kampene.

Kevin Hayes og Zibanejad reduserte for tappert kjempende Rangers som til slutt måtte innse at slaget var tapt.

Mats Zuccarello leverte også assist i 6–2-seieren over Buffalo Sabres på lørdag. Totalt står nordmannen med 11 mål og 26 assist på sine 44 kamper denne sesongen. Han har levert 22 målpoeng på sine siste 14 kamper.

Dette var Rangers andre tap på de 12 siste kampene, men klubben ligger fortsatt langt etter det siste wildcardet til NHL-sluttspillet.

Natt til onsdag norsk tid avslutter Rangers turneen på tre bortekamper mot Carolina Hurricanes i Raleigh.