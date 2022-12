Mats Zuccarello-mål i nytt Wild-tap

Et mål fra Mats Zuccarello utlignet for Minnesota Wild mot Edmonton Oilers, men det nordmannens lag tapte 5–2 i NHL i natt.

NTB

Kampen startet med to mål fra Oilers. En scoring fra Zuccarellos lagkamerat Joel Eriksson Ek gjorde at stillingen var 2–1 i favør av hjemmelaget ved første periodes slutt.

Zuccarello sørget for en utligning i andre periode, men der sa det stopp for Wild. Ytterligere et mål i andre periode og to mål i tredje periode sørget for at Oilers vant kampen komfortabelt 5–2.

Det ble Wilds andre tap på rad etter en seiersrekke på fire kamper. 35-åringen står notert med åtte mål og 17 assist denne sesongen.