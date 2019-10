VM-DØREN PÅ GLØTT: Patrick Thoresen (35) har fortsatt lyst til å spille VM for Norge. Men han må, i motsetning til under siste VM, være helt skadefri. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Patrick Thoresen dropper landslaget: - Urettferdig å spille skadet

Patrick Thoresen (35) angrer at han spilte med en skade for Norge i siste VM. Nå dropper han ishockeylandslagets kommende samlinger og landskamper. Storhamars kaptein vil ikke si ja til et comeback og VM før han er helt frisk.

– Jeg har lyst til å spille ett VM til og OL-kvalifiseringen i august neste år. Men ikke hvis jeg ikke er hundre prosent klar. Det vil være urettferdig overfor de andre spillerne, norsk ishockey og meg selv, sier Patrick Thoresen til VG.

Tirsdag offentliggjorde landslagssjef Petter Thoresen (58), Patrick Thoresens far, troppen til landskampene mot Østerrike og Danmark i Lørenskog ishall 7. og 9. november.

14 spillere fra klubber i utlandet Målvakter Henrik Haukeland - Koo Koo (FIN)

Henrik Holm - Stavanger Oilers Backer Alexander Bonsaksen - Koo Koo (Finland)

Christian Bull - Storhamar

Stefan Espeland - Bremerhafen (Tyskland)

Jonas Holøs - Linköping (Sverige)

Johannes Johannesen - Düsseldorf (Tyskland)

Christian Kåsastul - Frisk Asker

Erlend Lesund - Rögle (Sverige)

Mattias Nørstebø - Mora IK (Sverige) Løpere Michael Haga - Djurgården (Sverige)

Ludvig Hoff - Stavanger Oilers

Tommy Kristiansen - Stavanger Oilers

Tobias Lindström - Vålerenga

Sondre Olden - Vienna Capitals (Østerrike)

Ken Andre Olimb - Düsseldorf (Tyskland)

Mathis Olimb - Wolfsburg (Tyskland)

Thomas Olsen - Vålerenga

Mats Rosseli Olsen - Frölunda (Sverige)

Thomas Valkvæ Olsen - Leksand (Sverige)

Alexander Reichenberg - IK Oskarshamn (Sverige)

Niklas Roest - Sparta Sarpsborg

Martin Røymark - Vålerenga

Mathias Trettenes - Stavanger Oilers

Norges mangeårige førstekeeper og Østerrike-proff Lars Haugen (32) takket av familiegrunner nei til VM i Slovakia i mai forrige sesong. Han er fortsatt i tenkeboksen og vil ikke spille for landslaget i forbindelse med to samlinger før jul.

Russisk mester to ganger Patrick Thoresen (født 7. november 1983) er gift med Monica Thoresen. Paret har to barn, Mathilde og Fabian. Patrick Thoresen har spilt for klubblag i Norge, Sverige, Sveits, Østerrike, USA, Canada og Russland. Han har vunnet sluttspillet om Gagarin Cup i Russland-baserte KHL to ganger, for to klubber. Han spilte til sammen 120 NHL-kamper for Edmonton Oilers og Philadelphia Flyers. Patrick Thoresen debuterte i VM (B-gruppen) for Norge på hjemmebane i 2004 etter en sesong for Mörrum og Djurgården i Sverige. Han scoret fire mål og la fem målgivende pasninger i løpet av fem kamper. Han er inne sin tredje sesong for moderklubben Storhamar etter 16 sesonger i utenlandske klubber.

Patrick Thoresen, som fyller 36 om to uker, pådro seg en leddbåndskade i et kne under Storhamars NM-semifinaler mot Stavanger, ble tvunget til å stå over den avgjørende NM-finalen mot Frisk Asker - og ble erklært spilleklar for VM i siste liten.

– Jeg angrer litt på at jeg ble med (i VM) i fjor. Benet skulle selvfølgelig ha fått hvile. Jeg ønsker å trene og ha mer fri nå. Jeg har sagt til ham (Petter Thoresen) at jeg ikke vil være med hvis jeg har en skade som i VM, eller lignende skader. Hvis jeg er redusert, har jeg ikke nok å gi i et VM, sier Patrick Thoresen.

Han tilføyer at det ikke holder å komme inn på et bananskall, som da. Han understreker at han «ikke er 25 lenger» og at han foran og under VM i Bratislava «tøyde en strikk som ikke skal tøyes».

Patrick Thoresen skal spille for Storhamar mot Get-ligaens bunnlag Manglerud Star på bortebane i kveld. Han er på 3. plass i Storhamars interne mål/målgivende-statistikk med 12 målpoeng (4/8) etter 12 kamper. Hamar-klubben har etter en seig seriestart vunnet tre kamper på rad, den siste mot serieleder Stavanger Oilers.

På spørsmål om hans skadestatus, svarer Patrick Thoresen at slike ting sitter i. Han «kjenner det» i kneet fortsatt, et halvt år etter at skaden skjedde.

les også Oilers-eieren om Sparta-trenerens utspill: – Alle er enige

– Jeg har vært heldig med skader, bank i bordet. Men jeg har gjennom hele karrieren spilt en type fysisk ishockey som har kostet litt på kroppen, og jeg er ikke som Jaromir Jagr. Han er en av en million, påpeker Patrick Thoresen.

47 år gamle Jagr spiller fremdeles. Nå for sin egen klubb Kladno i hjemlandet Tsjekkia, snart 30 å etter at han debuterte i NHL og for daværende Tsjekkoslovakia i VM.

Patrick Thoresen debuterte for Storhamar i toppserien da han var 15 år gammel, og for Norge i VM for snart 16 år siden.

