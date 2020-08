PÅ STEDET HVIL: Stavanger Oilers-sjef Tore Christiansen vet fortsatt ikke om toppklubben vil kunne spille kamp når ishockeyserien starter 3. oktober - selv om spillerne har begynt å trene på is i Dnb Arena. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hockey-starten i fare: – Litt kaotisk nå!

Uten en ny millionpakke for å kompensere for tap av publikumsinntekter, mener toppklubbene fra Narvik i nord til Sparta Sarpsborg i sør at det vil være umulig å starte ishockeyens seriesesong som planlagt 3. oktober.

– Nei, ikke uten støtte, svarer styreleder Terje Feragen i Narvik Hockey - kalt Arctic Eagles - på spørsmål om klubben vil kunne spille hjemmekamper med dagens smittevernregler.

Det vil si 200 betalende tilskuere på tribunene. Narviks styreleder tilføyer at det heller ikke vil være økonomisk mulig hvis det skulle bli tillatt å slippe inn 500 tilskuere. Han sier Narvik Hockey vil være avhengig av at 1000 tilskuere kommer for å se nordligste toppserielag, som i henhold til nåværende serieoppsett skal spille hjemme første gang mot Sparta Sarpsborg 10. og 11. oktober - etter to innledende bortekamper mot Frisk Asker 3. og 4. oktober.

– Det er mange ubesvarte spørsmål. Vi har prøvd å pushe på for å få svar, men vi har ikke fått det. Situasjonen er spent. Jeg har inntrykk av at svært få av klubbene vil kunne begynne å spille for tomme tribuner. Det er litt kaotisk nå!, sier Narvik-lederen.

Det gjør han etter at alle eliteserieklubbene, alle 1. divisjonsklubbene for herrer og alle 1. divisjonsklubbene for kvinner tirsdag i et stormøte kom overens om at de sportslig sett var klare med hensyn til treninger på is og forutsetninger for å sette i gang fra midten av september (1. divisjon herrer) og 3. oktober (eliteserien).

Stavanger Oilers-eier Tore Christiansen mener det fortsatt gjenstår noe når det gjelder å få på plass smitteverntiltak i form av en såkalt protokoll, og stiller i den anledning spørsmålet «hva gjør vi hvis en spiller blir smittet?» - og mener toppklubbene foreløpig ikke har svar på det.

Men avgjørende for om spesielt eliteserien kan komme i gang som planlagt, er ifølge Tore Christiansen, Terje Feragen og flere klubbledere VG har vært i kontakt med, hvilke tiltakspakker regjeringen vil legge på bordet 1. september. Tore Christiansen sier at han hadde håpet at «NIF-møtet mandag» ville gitt beskjed om forlengelse av tiltakspakken regjeringen kom med tidligere i år.

– Men da var det bare snakk om gjenåpning av breddeidretten. Situasjonen er med andre ord uendret. Vårt møte tirsdag handlet om treningshverdagen og coronatiltak. Det er ikke noe nytt under solen når det gjelder økonomidelen, sier Stavanger Oilers-eier Tore Christiansen.

For tre måneder siden sa han til VG at eliteserien måtte starte med ni lag - altså uten Stavanger Oilers - hvis grensen for antall tilskuere ble 500.

– Jeg skulle gjerne sagt «nå går vi i gang». Men før vi får vite noe om hva som vil skje etter at nåværende ordning går ut 1. september, kan vi ikke svare klart og tydelig. Jeg tror alle klubbene er i samme båt. De sitter rundt bordet og simulerer tall og tilskuere, sier Tore Christiansen.

Styreleder Henning Andersen i Sparta Ishockey Elite, som har hatt et snitt på cirka 2000 tilskuere under hjemmekampene, sier at publikumsinntektene utgjør 30 til 40 prosent av klubbens inntektsbudsjett.

– Det er ikke mulig å starte uten en kompensasjon i bunn, og den må være forutsigbar, sier han med tanke på gjeldende begrensning på 200 tilskuere og en eventuell tiltakpakkes størrelse og varighet.

Hans kollega Gisle Edvard Årnes i Stjernen forteller at publikumsinntekter utgjør rundt 30 prosent av Fredrikstad-klubbens inntektsbudsjett. Styrelederen opplyser også at toppserielaget har et hjemmesnitt på 1500 tilskuere.

– Uten kompensasjon vil alle steiner måtte snus, vi må legge nye budsjetter og se på bemanning-situasjonen, sier Gisle Edvard Årnes.

Narvik Hockeys styreleder Terje Feragen peker også på at eliteserien ikke har skaffet ny ligasponsor etter at Get ikke ville fortsette. Feragen hevder at den ga klubben rundt 600.000 i inntekt. I tillegg vil klubben bli påført ekstra reiseutgifter som følge av corona-krisen.

De vil øke dersom seriespillet skulle bli komprimert etter en eventuell ny utsettelse av seriestarten.

– Hvis det blir tre kamper i uken, vil vi ikke har råd til å kjøpe ut spillerne fra deres sivile jobber, sier Terje Feragen.

