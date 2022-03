LAVT TYNGEPUNKT: Philip Granath holder Luleå-backen Pontus Själin unna livet under en seriekamp i Luleå 19. februar.

Mindre enn «Zucca»: Norske Philip (19) spås lys fremtid i Sveriges toppklubb

Philip Granath (19) har kjempet seg til en plass i Sveriges beste ishockeylag. Han ser bokstavelig talt opp til og er oppfostret i samme klubb som Norges eneste spiller i NHL - men «stresser ikke» med å følge i Mats Zuccarellos skøyteskjær til verdens beste liga.

Av Jens Friberg

Publisert: Nå nettopp

– Det er en hver ishockeyspillers drøm å komme til NHL. Men dit er det en lang vei. Det er ikke slik at jeg må dit. NHL er ikke noe jeg stresser med. Det fins mange andre gode ligaer. Målet mitt er å leve av ishockeyen, sier Philip Granath - 170 centimeter høy og 76 kilo tung.

Unggutten fra Asker sørvest for Oslo har i og for seg levd av den siden han flyttet fra moderklubben Frisk Asker til Frölunda i Göteborg for fire siden. I fjor flyttet han lenger sørover i Sverige, til Skåne-klubben Rögle i Ängelholm - en småby ut mot Kattegat mellom Båstad og Helsingborg.

Rögle ble nylig svensk seriemester i ishockey for første gang. For en måned siden vant de den europeiske klubbturneringen Champions Hockey League (for første gang) etter finaleseier over finske Tappara fra Tampere.

Vel å merke med Philip Granath på laget.

TIDLIG VOKSEN: Philip Granath flyttet fra Norge til Sverige for å bli en bedre ishockeyspiller som 16-åring.

– Jeg er veldig glad for at jeg kom hit, sier han.

Etter tre sesonger i Frölunda - stort sett for juniorlagene - følte han at han sto litt på stedet hvil, og at han trengte et miljøbytte og en ny start på karrieren. Han står oppført med 40 seriekamper (av 52) for Rögles A-lag denne sesongen. I den siste mot Timrå (seier 2–0) la han målgivende pasning tsjekkiske Vojtech Moziks 1–0.

Info Fyller 20 år i oktober Philip Granath Posisjon: Løperspiller, høyrefattet Født: 5. oktober 2002 Høyde/vekt: 170 cm/76 kilo Klubb: Rögle BK, Ängleholm - nykommerkontrakt som utløper etter denne sesongen Tidligere klubber: Frisk Asker, Frölunda (Sverige), Hanhals (utlån 2020/21) Vis mer

Torsdag starter sluttspillet i Sverige.

– Jeg har fått greit med spilletid (i serien), og fikk æren av å spille i Champions Hockey League, sier Philip Granath (han sier faktisk æren).

– De har sett noe ved ham som de liker, sier Hans Abrahamsson.

Han er journalist og ishockeyekspert for Aftonbladet. Søndag publiserte den tidligere Vålerenga-spilleren (1997–2002) saken «Slik ble Rögle den raskest voksende klubben i hele Sverige». Rögle oppgraderte nylig sin hjemmearena for 250 millioner svenske kroner. Publikumskapasiteten er 6400, klubben regner med å nå en omsetning på rundt 170 millioner denne sesongen.

– Han har fått ganske mye tillit, og de har som strategi å få inn unge spillere, sier Abrahamsson.

A-laget med Philip Granath styres av Chris og Cam Abbott (38), henholdsvis sportssjef og sjefstrener. De kanadiske tvillingene spilte med stor suksess - 67 mål til sammen i løpet av 42 seriekamper - for Frisk Asker sesongen 2007/08, sammen med Mats Zuccarello (24 mål på 33 kamper).

– Vi har holdt øye med ham og var i kontakt med ham før han gikk til Frölunda. Vi er veldig fornøyd med at han ville komme til oss i fjor. Han er ydmyk, jobber hardt og er fantastisk å jobbe med. Han har fått betalt for det, svarer Chris Abbott på spørsmål om hva han visste om Philip Granath før han kom til klubben - og hva han vet om ham nå.

Info Norske «aner» i Rögle Kodie Curran (32) var sensasjonelt god da han ledet Storhamar til NM-gull sesongen 2017/18. Deretter var han nær like dominerende i to sesonger (2018–2020) for Rögle. Nå spiller den kanadiske backen for Providence Bruins i AHL. Norges mangeårige landslagsback Alexander Bonsaksen (35) spilte for Rögle to sesonger (2011–13). Nå er han kaptein for finske KooKoo. Dan Tangnes (43) spilte for Rögles juniorlag på slutten av 1990-tallet. Han var sjefstrener for klubben fra 2011 til 2014. De siste fire sesongene har han vært sjefstrener for den sveitsiske toppklubben EV Zug. Vis mer

– Det viktigste er at han får anledning til å utvikle seg slik at han kan bli en betydningsfull spiller («impact player») i SHL (den svenske toppserien). Han har en lys fremtid på det norske landslaget, tilføyer Rögles sportssjef.

Han sier at han «selvsagt» følger norsk ishockey. Han synes at blant andre Frisk Askers toppscorer i Fjordkraft-ligaen, Viktor Granholm (24), er «interessant».

UNGE OG TALENTFULLE: Norske Philip Granath (19) og østerrikske Marco Kasper (17).

Klubben har vist seg å ha god nese for tenåringstalenter fra ulike nasjoner. Forrige sesong spilte backen Moritz Seider for Rögle. Nå er den 20 år gamle tyskeren stjernespiller i NHL-klubben Detroit Red Wings. Marco Kasper (17) - to år yngre enn Philip Granath - debuterte i toppserien for Rögle forrige sesong. Østerrikeren har scoret syv mål denne sesongen og er en het spiller foran NHL-draften til sommeren.

– Vi ønsker å jobbe med de beste spillerne. Det spiller ingen rolle hva slags pass de har, sier Chris Abbott.

SUKSESSTVILLINGER: Sportssjef Chris Abbott (t.h) og sjeftrener Cam Abbott etter Rögles finaleseier over Tappara i Ängelholm i begynnelsen av mars.

På spørsmål om hva slags forhold han har til 15 år eldre Mats Zuccarello, svarer Philip Granath at han ser opp til ham.

– Han har spilt for Frisk og i Sverige (Modo 2008–10). Han er Norges beste spiller gjennom tidene, og har gjort det så bra i verdens beste liga. Han er et forbilde for meg og alle norske spillere, sier han.

Han er en hårsbredd lavere (170 cm) enn Minnesota Wilds norske stjernespiller (173 cm) og veier omtrent like mye nå (76 kilo) som «Zucca» veide foran sin NHL-debut for New York Rangers for 12 år siden.

Chris Abbott mener stort sett at Zuccarellos og Granaths eneste likhet er størrelsen. «Verktøyene» deres er forskjellige.