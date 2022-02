FEM MÅLPOENG: Spartas kaptein Niklas Roest scoret to mål og la tre målgivende pasninger i bortekampen mot Frisk Asker tirsdag.

Feiret gjenåpning med målshow

(Frisk Asker-Sparta Sarpsborg 4–7) Kaptein Niklas Roest (35) og hans Sparta feiret regjeringens gledesbeskjed om full gjenåpning med en sjokkvending i løpet av fem minutter i andre periode - og til slutt et målshow.

Av Øystein Jarlsbo

– Det er ikke hver dag vi scorer syv mål. Det var en dag da pucken spratt min vei, sier Niklas Roest i et intervju med TV 2 etter kampen - etter å ha scoret to mål og lagt tre målgivende pasninger for bortelaget.

Hjemmelaget utlignet til 2–2 og tok ledelsen 3–2 da det gjensto henholdsvis fire og to minutter av første periode. Men 10 minutter ut i midtperioden utlignet Håkon Løken Pedersen etter målgivende pasning fra tidligere Vålerenga-spiller Calle Spaberg Olsen, før Niklas Roest snaut to minutter senere sørget for 4–3 til gjestene - vel å merke i undertallsspill og speedy forarbeid av Kristian Jakobsson.

Ikke nok med det. Tre og et halvt minutt etter det sto Roest og Jakobsson bak Lars Joakim Lundbergs 5–3-scoring.

– Vi har rotet en periode. Vi må roe oss ned. Det er «back to basic». Vi er et veldig godt lag når vi gjør det vi skal. Vi må skjerpe oss litt, uttalte Frisk-veteran Mats Frøshaug (33) i et intervju med rettighetshaver TV 2 i pause nummer to.

Det klarte de ikke umiddelbart. Snarere tvert imot. Magnus Nilsen styrte inn 6–3 - etter målgivende pasninger fra Roest og Marcus Fagerudd - til Sparta Sarpsborg i overtallsspill fem mot fire elleve og et halvt minutt før slutt. Det var Nilsens niende scoring i overtall denne sesongen, ifølge TV 2-kommentatorene i den gamle Askerhallen - som 19. februar må vike for den splitter nye, gedigne rett over gata.

– Det er kjempefint, og det gleder vi oss til, sier Frisk-kaptein Anders Bastiansen.

41-åringen «feiret» sin 600. kamp for moderklubben med å konstatere at «det» - syv baklengsmål - ikke akkurat var det han hadde håpet.

– Vi gjør slurvefeil som et usikkert lag kan gjøre, slår han fast i et intervju med TV 2 etter Frisk nest siste kamp i klubbens gamle arena.

Den siste mot Manglerud Star lørdag - og den første i nye Varner Arena - forhåpentlig med fullsatte tribuner etter at regjeringen tirsdag kveld fjernet alle publikumsrestriksjoner. Det vil si at tilskuerne fra nå kan benytte alle såkalte tilviste plasser i arenaen.

Ishockeypresident Tage Pettersen reagerte slik da han mottok den beskjeden: – En stor dag.

Sparta lente seg muligens litt tilbake etter å ha skaffet seg tre måls ledelse. 15 sekunder senere reduserte Eskild Wold til 4–6. Frisk tok ut keeperen for i et slags desperat forsøk på å redusere og utligne. Det gikk som det pleier. Frisk rotet bort pucken i egen sone. Niklas Roest rappet den og la inn 7–4 i tomt motstandermål da det gjensto to minutter.

Det var Sparta-kapteinens femte målpoeng i kampen.

Og det betydde Frisk Askers fjerde tap på rad.

– Jeg synes vi vinner fullt fortjent mot et bra Frisk-lag. Det må vi være fornøyd med, sier Sparta-trener Sjur Robert Nilsen.