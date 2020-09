MANGLERUD-STJERNE: Emilio Pettersen fra Manglerud signerte for Calgary Flames i vår. Men debuten kan drøye. Han utelukker ikke et aldri så lite comeback for barndomsklubben. Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG

NHL-klare Pettersen åpner for midlertidig Norge-retur

MANGLERUD (VG) Emilio Pettersen (20) signerte for NHL-laget Calgary Flames i april, men den kommende sesongen lar vente på seg. Nå kan det bli aktuelt å spille et annet sted i en kort periode – for eksempel i Get-ligaen.

Vanligvis ville NHL-lagene åpnet sin treningsleir i disse dager, og de første treningskampene ville blitt spilt midt i september.

Men norske Emilio Pettersen, som skrev under en 3-årskontrakt med Calgary Flames i vår, må nok vente en god stund før han kan dra på seg den røde Flames-drakten i kamp for første gang, for på grunn av coronaviruset pågår fremdeles Stanley Cup-sluttspillet fra 2019/20-sesongen.

– Hadde vært veldig hyggelig

Derfor er det mange ferske NHL- og AHL-spillere som nå velger å finne seg en annen klubb frem til desember (da NHL-sesongen etter planen skal starte).

Det kan også bli aktuelt for Pettersen. Det forteller 20-åringen til VG.

– Mange av de som nettopp har signert kontrakt har gått til i Allsvenskan (nivå 2 i Sverige) for å spille, så jeg føler det er det som er det beste alternativet. Men selvfølgelig, kommer det en sjanse i Norge, og jeg trenger et sted å spille, så kommer jeg til å ta den.

– Hva om Manglerud Star ringer?

– Vi får se ... det hadde selvsagt vært veldig, veldig hyggelig å spille for Manglerud.

FLAMES-KLAR: Emilio Pettersen har imponert på Calgary Flames’ sommerleir to år på rad, og det resulterte i proffkontrakt tidligere i år. Foto: Candice Ward/Calgary Flames

20-åringen fra Manglerud scoret sine aller første hockeymål nettopp i den gule og grønne drakten, før han allerede som 14-åring satset på en karriere i USA.

Mangleruds hovedtrener David Livingston synes et midlertidig Manglerud-comeback høres ut som en god idé om NHL-sesongen utsettes ytterligere.

– Det hadde vært perfekt å få ham på lån fra Calgary. Han er akkurat den type spiller vi er ute etter nå, så vi ville elsket å la ham spille for oss. Det hadde vært fantastisk om det kunne gått i orden, skriver Livingston i en SMS til VG.

SIGNERTE: Pettersen signerte proffkontrakten med Calgary Flames i april, etter å ha blitt draftet av det kanadiske laget i 2018. Foto: PRIVAT

Ble gratulert av Zucca

Men først og fremst er planen å dra til USA rundt 20. september, og trene med Flames frem til sesongstart.

– Jeg tar det litt som det kommer egentlig, jeg har troen på at det kommer til å ordne seg, og forhåpentligvis kan vi spille snart. Jeg gjør det Calgary vil jeg skal gjøre, og har ikke noe hastverk med å spille kamper, sier han, og utdyper:

– Det er selvfølgelig viktig å spille kamper, og jeg har veldig lyst til det, men om jeg må trene til desember så går det fint også. Men det kribler i beina etter å spille ja.

20-åringen forteller at Flames har sett for seg at han skal starte proffkarrieren i AHL-laget Stockton Heat, men Pettersen selv har større mål.

– Man må vende seg til hockeyen, men samtidig har jeg troen på meg selv, og at jeg har mange av ferdighetene som skal til for å spille i NHL. Jeg skal prøve så hardt jeg kan for å spille i NHL i år.

Nivåforskjellen på NCAA (collegeligaen) og AHL (farmerligaen til NHL) er stor, og steget opp til NHL er enda større. For å vite mer om hva som skal til for å lykkes har han pratet med en norsk NHL-kjenning.

– Mats Zuccarello gratulerte meg etter jeg signerte, og det var selvfølgelig veldig stort å høre fra han. Så vi pratet om å trene litt sammen og sånn. Og så har jeg god dialog med mange der borte som spiller i NHL som Logan O'Connor (Colorado Avalanche), Dylan Gambrell (San José Sharks) og Troy Terry (Anaheim Ducks). De forteller meg mye om nivået, og når jeg trener med dem ser jeg nivået jeg må være på, sier han.

ENESTE NORDMANN: Mats Zuccarello er per dags dato den eneste norske spilleren i NHL. Emilio Pettersen kan bli den andre om han imponerer på den kommende treningsleiren. Foto: David Berding / X02835

Publisert: 08.09.20 kl. 23:11