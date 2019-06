MÅLESTOKK: Mats Zuccarello (t.v.) antas å få rundt 50 millioner per sesong med sin nye NHL-kontrakt, antagelig med Dallas Stars. Lønnsledende Erik Karlsson har undertegnet en ny åtte års kontrakt med San Jose Sharks verd drøyd 100 millioner per sesong. Foto: AFP/Reuters

Eksperter om ny «Zucca»-kontrakt: Kan få halvparten av rekordlønn

Eksperter tror Mats Zuccarello (31) vil få en lønnsøkning på godt over 10 millioner per år når han i løpet av kort tid undertegner sin antagelig siste NHL-kontrakt – med Dallas Stars eller en av de andre 30 klubbene i verdens beste liga.

Nå nettopp







– Mitt tips er at Zuccarello får en fire års kontrakt og at den lander på mellom 5,5 (48 millioner kroner) og 6 millioner dollar per år hvis han signerer for Dallas Stars, og minst 6 millioner dollar (52 millioner kroner) per år hvis han signerer for et annet lag når overgangsmarkedet åpner 1. juli, sier Roy Kvatningen til VG.

Kvatningen fulgte Mats Zuccarello tett i flere sesonger som korrespondent for Nettavisen i New York, der «Zucca» spilte for Rangers før overgangen til Dallas Stars i februar. Det siste året har han drevet ishockeynettstedet «nitten.no», der han har publisert det som kan betegnes som spesialartikler om NHL.

Roy Ulvmoen, som står bak podkasten «NHLprat», viser til et konkret eksempel for å underbygge antagelsen.

– Jordan Eberle forlenget sin kontrakt med New York Islanders 14. juni. Fem års avtalen er verd 27,5 millioner dollar, eller 5,5 millioner dollar i snitt som tellende opp mot lønnstaket. Eberle er 29 år og har relativt like tall og standing i NHL som Zuccarello, forteller Ulvmoen.

Roy Ulvmoen påpeker et annet moment:

# Blir Zuccarello i Dallas, er lavere lønn kontra for eksempel New York «logisk». Dallas har langt lavere skatter, og NHL-klubbene fra stater med lav skatt kan signere spillere til litt lavere lønn. Det er for eksempel over 12 prosent høyere skatter i New York enn i Dallas. Med 4,9 millioner dollar i året, vil Zuccarello sitte igjen med det samme som Eberle.

– Jeg tror Zuccarello ikke får en fem års avtale som Eberle. Han må ta til takke med fire år fordi han er 2,5 år eldre. Dallas må nok betale litt ekstra for å redusere antall år, og jeg tror Zuccarello lander på 5,5 millioner dollar per år, mener Ulvmoen.

Zuccarello (31) står fritt til å inngå en ny kontrakt med alle NHLs 31 klubber etter 1. juli. Før den tid er det hans nåværende klubb Dallas Stars som har førsteretten.

Ishockeyeksperter på den andre siden av Atlanterhavet har i det siste nærmest slått fast at Norges eneste spiller i National Hockey League (NHL) kommer til å undertegne en langtids kontrakt med Texas-klubben, som «Zucca» spilte for for første gang i februar, etter et bytte fra New York Rangers.

Spørsmålet er hvor mye nordmannen vil kreve, når det gjelder kontraktlengde og dollar, og hvor mye Dallas Stars kan gi. Klubben er nemlig nødt til å forholde seg til NHLs lønnstak, og i hvilken grad den ønsker å innfri kravene fra andre spillere som er i posisjon for reforhandling.

Mats Zuccarellos siste kontrakt løp over fire år og var verd 157 millioner kroner totalt etter dagens dollarkurs. Nylig er det blitt spekulert i at han vil kreve – og kanskje få – seks millioner dollar (52 millioner kroner) per sesong over de neste fem årene. Det vil si en økning på 13 millioner kroner per sesong – fra 39 millioner per sesong – og 260 millioner totalt.

# Den finske backen Esa Lindell forlenget 16. mai sin kontrakt med Stars med seks år: 5,8 millioner dollar per sesong (50 millioner kroner), totalt 34,8 millioner dollar (304 millioner kroner totalt).

# Klubbens russiske stjernespiller Alexander Radulov (32) har to år igjen av sin fem års kontrakt verd 273 millioner kroner totalt (6,25 millioner dollar per sesong).

les også Hockeykonflikten: – Må bli enige så fort som mulig

For to dager siden undertegnet svenske Erik Karlsson (29) – regnet som en av NHLs beste offensive backer – en ny åtte års kontrakt med San Jose Sharks verd 100 millioner kroner per sesong (804 millioner totalt). Det gjør ham til NHLs best betalte back, foran Los Angeles Kings’ Drew Doughty (770 millioner for åtte år).

– Jeg mener denne kontrakten ser på grensen til katastrofal ut, men Sharks er et lag med aldrende nøkkelspillere og manager Doug Wilson mener nok at det haster med å vinne Stanley Cup, sier Roy Kvatningen med tanke på at Karlsson var skadet siste sesong (operert i lysken 31. mai), at flere av klubbens nøkkelspillere er uten kontrakt – og lønnstaket som vil begrense kvaliteten på «resten».

les også St. Louis Blues vant Stanley Cup for første gang: – For et utrolig år

– Sharks er inne i en periode der de satser mot å vinne Stanley Cup. Om de får fire gode år av Erik Karlsson og det ender med sluttspillseier underveis, er det svært få som vil tenke over de gjenstående fire årene av denne kontrakten. Den er først og fremst for det fire til fem neste årene, sier Roy Ulvmoen.

Kvatningen tror ikke Karlssons superkontrakt «nødvendigvis» vil legge føringer for Zuccarellos forhandlinger og eventuelle kontrakt med Dallas Stars.

– Men jeg synes det er rimelig av Zuccarellos agent å påpeke dette. Etter det jeg forstår er Zuccarello fremdeles i forhandlinger med Dallas Stars om en kontrakt. Det betyr at det er en gjensidig interesse der. Jeg tror starten av NHLs intervjuperiode, 23. juni, er en myk deadline i disse forhandlingene, og regner med at Stars øker sitt tilbud før den datoen, sier Roy Kvatningen til VG.

Mats Zuccarellos tidligere lagkamerat i New York Rangers, Kevin Hayes (27), ble rik i går:

Publisert: 19.06.19 kl. 09:30