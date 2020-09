I AKSJON: Thomas Valkvæ Olsen har trent med Frisk Asker i tre uker, og spilte treningskamp mot Stjernen onsdag. Foto: Finn Eriksen, Frisk Asker

Landslagsspiller vender hjem til Norge

Thomas Valkvæ Olsen (27) har signert for Frisk Asker. I påvente av utenlandstilbud svinger landslagssvingen hjemom.

– Det er kjempebra for oss. Vi trenger en måltyv med internasjonalt snitt over seg. Han har levert fantastisk i Allsvenskan (nest øverste nivå i Sverige jour.anm.). Og vi er klar over at han egentlig hører hjemme i utlandet, sier Vidar Wold, den ene i Frisk Askers trenerduo sammen med Jan André Aasland.

Pandemien har gjort det ekstra vrient for norske spillere uten kontrakt i utlandet å finne seg en klubb. I Sverige vender talenter hjem fra USA og Canada, fordi det går mot sesongstart tidligst desember «over there». I flere europeiske ligaer vanker det usikkerhet rundt mulig oppstart.

Asker-laget hadde egentlig brukt opp spillerbudsjettet for i år. Derfor har eksterne initiativtagere med hjertet i klubben gått sammen for å skaffe midler slik at Valkvæ Olsen er signert til og med 1. desember – med mulighet for forlengelse ut sesongen.

– Han har i tillegg fått det nedskrevet i kontrakten at han kan gå på dagen. Frem til det er dette vinn-vinn for begge parter. Han vil være i toppen av mål-ligaen i Norge, tipper jeg. Og han kan vise seg frem for en mulig overgang til utlandet om det åpner seg igjen. fortsetter Wold.

Tilfører erfaring

Valkvæ Olsen er blitt en fast inventar på det norske landslaget med fire strake VM-turneringer. I Allsvenskan tre sesonger med 98 målpoeng på 148 kamper, før det ble tøffere i SHL med Leksand i fjor og 11 poeng på 48 kamper.

Han forlot Norge i 2016 etter å ha blitt den i ligaen med femte flest scoringer (23).

– Han har i Sverige også blitt bedre i det defensive spillet uten puck. Det er kanonbra for oss å få han inn, og han kan vise vei for de yngre gutta hva som skal til for å komme dit han har endt opp, sier Wold.

Fortsatt regjerende norgesmester 2019 (grunnet avlyst sluttspill i 2020) har mistet de robuste backene Christian Kåsastul (AIK, Sverige) og Henrik Ødegaard (lagt opp). Dermed er det ekstra kjærkomment å få inn litt rutine.

– Fysisk blir de to profilene der vanskelige å erstatte. Men vi håper å ta steg i spillet med puck, hvor vi kanskje ikke var like gode i fjor som vi hadde håpet.

NHL-spiller aktuell for Lillehammer

På Lillehammer sitter tidligere NHL-ving Andreas Martinsen i samme situasjon som Valkvæ Olsen. Usikkerhet gjør at sesongoppstart i oktober frister landslagsspilleren og han er i dialog med klubben om en kontrakt.

30-åringen med bred erfaring fra amerikansk og tysk hockey har familie og hus i OL-byen.

– Vi er helt avhengige av eksterne midler for å få det til, men har positiv dialog med sponsorer og spilleren selv, sa daglig leder i Lillehammer, Atle Svensrud, til VG sist uke.

I skrivende stund har klubbens supportere, på eget initiativ, samlet inn 207 000 kroner.

Publisert: 04.09.20 kl. 11:45