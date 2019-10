PÅ RUMPA: Mats Zuccarello og Minnesota Wild venter fortsatt på sesongens første seier. Her fra serieåpningen mot Nashville Predators. Foto: Mark Humphrey / AP / NTB scanpix

Ny smell for Zuccarello og Wild

(Winnipeg Jets – Minnesota Wild 5–2) Mats Zuccarello og Minnesota Wild gikk på sitt tredje strake tap i NHL, og nok en gang gikk nordmannen poengløs av isen.

Zuccarello og hans nye klubb har sesongåpnet med tap for Nashville Predators og Colorado Avalanche, og jaktet sesongens første seier i sin tredje strake bortekamp – da de gjestet Winnipeg Jets natt til fredag.

Det startet bra for Wild. Drøyt 13 minutter ut i den første perioden kjempet Ryan Hartman til seg pucken rett foran vertenes mål, og sendte Zuccarello og hans lagkamerater i ledelsen.

Da hadde nordmannen allerede markert seg med å få en to minutters utvisning for holding.

Men snaut to minutter ut i den andre perioden utlignet Winnipeg, da Blake Wheeler satte inn sitt tredje mål for sesongen. Drøyt midtveis i perioden var kampen snudd ,da Patrik Laine sendte Winnipeg i føringen.

Brad Hunt skapte balanse i regnskapet for Wilds tidlig i den tredje perioden. Men vertene var ikke ferdige. Kyle Connor sendte Winnipeg i ledelsen for andre gang i kampen, før Josh Roslovic like etter økte til 4–2 for vertene. Drøyt to minutter før slutt fastsatte Laine sluttresultatet til 5–2.

