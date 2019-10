KOMPISER OG EKS LAGKAMERATER: Mats Zuccarello og Henrik Lundqvist var lagkamerater i New York Rangers da «Zucca» for to år siden arrangerte en veldedighetskamp med NHL-stjerner på Ullevaal stadion. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Røper «Zucca»-tabbe: – Glemte absolutt alt

Mats Zuccarello (32) mener foran nattens bortekamp mot Winnipeg Jets at han har startet sesongen «fryktelig» svakt. Nå røper hans tidligere lagkamerat og kompis Henrik Lundqvist (37) at «Zucca» kan være et forferdelig surrehode.

Det forteller New York Rangers svenske keeper og superveteran i et intervju med The Athletic.

Artikkelen med tittelen, «Minnesota Mats: Morsom og fokusert, Zuccarello starter sitt nye liv med Wild», handler om Mats Zuccarellos nye tilværelse i St. Paul for NHL-klubben Minnesota Wild etter ni år på Manhattan sammen med Lundqvist & co.

The Atlantic har intervjuet «Zucca» i seks omganger, før Minnesota Wild åpnet NHL-sesongen med tap på bortebane for Nashville Predators (2–5) og Colorado Avalanche (2–4). Det var etter den siste kampen at Mats Zuccarello slaktet egne prestasjoner: – Jeg har vært fryktelig.

275 millioner på fem år Mats Zuccarello (født 1. september 1987) undertegnet i sommer en fem års kontrakt med Minnesota Wild. Den er verd 30 millioner dollar. Det vil si 275 millioner etter dagens valutakurs. Zucca har spilt 513 grunnseriekamper i NHL: 114 mål og 241 målgivende pasninger. Pluss 73 sluttspillkamper: 15 mål/27 målgivende pasninger. Etter nesten ni sesonger for New York Rangers, avsluttet han den forrige med å spille to seriekamper (ett mål/to målgivende) og 13 sluttspillkamper (fire mål/syv målgivende) for Dallas Stars. Denne sesongen har han spilt to kamper for Minnesota Wild: 0 mål/0 målgivende, minus fire i pluss/minusstatistikken (på isen ved forlengs/baklengsmål) og to to minutter utvisninger.

Natt til fredag klokken 02.00 norsk tid spiller Zuccarello og Minnesota Wild mot Winnipeg Jets på bortebane. Natt til søndag skal han for første gang vise seg frem på sin nye hjemmebane, mot Pittsburgh Penguins.

# Minnesota Wild skal spille 13 kamper i oktober, hvor av ni er på bortebane.

– Alt vi ønsker nå er å få sesongens første seier, sier Mats Zuccarello i et intervju publisert på Minnesota Wilds hjemmeside etter lagets treningsøkt onsdag.

Trener Bruce Boudreau har plassert ham i en ny rekke med «speedy» Mikko Koivu (36) og Jason Zucker (27).

SELVKRITISK: Mats Zuccarello blir gratulert av lagkameratene Matt Dumba og Brad Hunt etter å ha scoret mot Winnipeg Jets i en treningskamp før sesongstart. Natt til fredag møter Zucca & co. Jets på bortebane i Wilds tredje seriekamp. Foto: Andy Clayton-King / FR51399 AP

Henrik Lundqvist vil på sin side, etter å ha hyllet ham som lagkamerat, leder, spiller og nær venn, gjerne avslutte Athletic-intervjuet med et såkalt stikk til «Zucca».

– Når det gjelder ishockey er Mats veldig konsentrert, og han vet hva som skal skje (knows what’s up), innleder Henrik Lundqvist.

– Men ved siden av ishockeyen; la oss si at det innimellom ikke er så mye struktur ved ham. Han er litt over alt. Du vil kanskje spørre ham om en av hans første turer vestover (California). Du kommer ikke til å tro dette. Han klarte å glemme alt. Jeg tuller ikke. Han glemte alt – hver minste ting – i San Jose, røper Henrik Lundqvist.

Konfrontert med denne historien, fra hans første sesong (2010/11) i New York Rangers, svarer Mats Zuccarello «hvem fortalte deg det?» – og ler.

Han understreker at hendte for veldig, veldig lenge siden, og at han har forsøkt å glemme det. Det skal vise seg at han husker det ganske godt.

– Det var en av mine første «road trips» (bortekamp-turneer). Vi hadde spilt mot (San Jose) Sharks, jeg kom meg om bord på flyet og prøvde å finne telefonen min, lommeboken, bagen – og jeg hadde ingenting. Alt var i hotellrommet mitt, forteller Mats Zuccarello.

Han tilføyer at han hele veien fra California til New York ikke sa et ord til noen om tabben. Da privatflyet med Rangers landet i New York, henvendte han seg i det stille til manageren og sa «jeg må ha hjelp, jeg la igjen alt jeg eier i San Jose».

Etter en haug telefonsamtaler, fikk han sine private eiendeler tilbake. Henrik Lundqvist påpeker, liksom for å gni det inn, at «Zucca» til og med hadde glemt igjen dressene sine i hotellrommet i California.

– Og da hadde han ikke mange dresser, fordi han var som en 23 år gammel nykommer, sier Henrik Lundqvist til The Athletic – og beskriver «Zucca» som fullstendig tankespredt utenfor isen.

– Ja, det er omtrent slik jeg er. På isen er jeg kun opptatt av å jobbe hardt, ha det moro og å vinne. Utenfor tar jeg det «easy». Jeg trenger bare en sofa og en TV, det greier seg. Utenfor huset mitt kan jeg være litt distré og ... glemme saker, innrømmer Mats Zuccarello.

