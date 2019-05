RUSSER-DOMINANS: Norge og Andreas Martinsen fikk seg nok en leksjon mot Russland etter 1–6 i OL-kvartfinalen i fjor. Her er det Martinsen som går i bakken i duell med Sergei Andronov og Nikita Zaitsev. Foto: REUTERS

VM-børsen: Russland – Norge 5-2

(Russland – Norge 5-2) Norge slapp inn mål nummer tre med en spiller utvist og i undertall før halve kampen var spilt – og da ledet OL-mester Russland 4–0. Thomas Valkvæ Olsen og Jonas Holøs reduserte helt på tampen av kampen.

Keeper

Henrik Haukeland

God start, med flyt da han reddet en styring med toppen av kølleskaftet. Stilt helt alene mot målscoreren ved de to første baklengsmålene. Men smidig, kvikk og meget god i nærspillet. Jo da, slapp i mange – men tegner å bli matchvinneren som kan redde «hockeygutta» til kvartfinale. Lite å gjøre med 0–5 mellom bena i begynnelsen av siste periode.

Backer

Holøs-Lesund-Bonsaksen-Espeland-Nørstebø-Johannesen-Bull

Jevnt over god selvtillit med pucken, som lover godt mot svakere motstandere – kanskje allerede mot Tsjekkia lørdag. Samarbeidet back/løper sviktet ved 0–2 og 0–5. Kaptein Holøs virker – med Lesund – å ha timet VM-formen. Ungguttene Bull/Johannesen fant hverandre i VM i fjor, enda bedre nå. Litt på hælene etter hvert, da motstanderen fant frem den lekne stilen.

Løpere

Olimb-Thoresen-Olden-Rosseli Olsen-Haga-Valkvæ Olsen-Trettenes-Lindström-Martinsen-Røymark-Forsberg-Kristiansen-Reichenberg

Skapte innimellom godt trykk og kom til gode avslutninger, blant annet fiffige styringer (Trettenes) nær Russlands mål. Patrick Thoresen (langvarig kneskade) virket naturlig nok noe rusten. Martinsen og Olden ikke med i forrige VM, to klare pluss nå. Førstnevnte god og effektiv i overtallsspill. Michael Haga vil antagelig synes enda bedre offensivt mot de Norge «må slå»: Østerrike, Italia, Latvia.

Trener/coaching

Petter Thoresen

Har åpenbart prentet inn en offensiv mentalitet og fått drillet et godt, smart overtallsspill. De fire rekkesammensetningene fungerte alle godt, med god balanse. Spesielt positiv overraskelse: Martinsen, Lindström, Trettenes. Samme sak med Nørstebø på backplass. Litt strengt å si at undertallsspillet sviktet – tre baklengsmål – mot et ekstremt pucksikkert Russland.

Vurdert av Øystein Jarlsbo

