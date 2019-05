LAGKAMERAT: Thomas Valkvæ Olsen, her fra Norges VM-kamp mot Tsjekkia lørdag, spilte sammen med Tobias Forsberg styrtet med hodet først i vantet og ble lam fra brystet og ned. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Norske hockeyprofiler om svensk lagkamerat som ble lam: – Jeg får tårer i øynene

BRATISLAVA (VG) Foran VM-kampen mot Sverige blir assisterende trener Sjur Robert Nilsen og flere av Norges spillere påmint skjebnen til sin svenske klubbkamerat Tobias Forsberg (31), som ble lam fra brystet og ned etter et uhell i en ishockeykamp.

– Jeg får tårer i øynene nå. Det er noe jeg har tenkt veldig mye på, svarer Sjur Robert Nilsen på VGs innledende spørsmål om Tobias Forsberg.

Norge møter regjerende verdensmester Sverige i sin tredje kamp i VM mandag. Kampen starter klokken 20.15 og vises på Viasat.

Sjur Robert Nilsen var trener for det svenske toppserielaget Leksand og klubbens tro tjener Tobias Forsberg fra 2013 til midtveis i 2015/16-sesongen. Under en kamp 2. juledag for snart fem måneder siden ble Forsberg offer for et uhell som rystet svensk idrettspublikum. Etter en «ufarlig» duell med en motspiller, stupte han i vantet.

– Vi skjønte ikke hvor galt det var, men vi forsto at det var alvorlig, sier Norges første målscorer i VM her i Bratislava, Thomas Valkvæ Olsen (25), til VG.

REISTE SEG IKKE: Tobias Forsberg ble lam etter at han 2. juledag for fem måneder siden stupte inn i vantet da hans Leksand spilte mot Almtuna på hjemmebane. Foto: Henrik Hansson / TT / TT NYHETSBYRÅN

Han spilte for Leksand sammen med Tobias Forsberg denne sesongen, og da det skjebnesvangre uhellet inntraff.

For kort tiden siden ble det offentlig kjent at han er blitt lam fra brystet og ned. Tobias Forsberg fortalte om det første gang via sin Instagram-konto 4. mai (utdrag):

«Jag har fortfarande svårt att förstå att det blev som det blev, att den här skadan skulle vara så omfattande. Jag har fortfarande svårt att landa i den verkligheten. Inte bara att bli tvingad till att sluta med ishockey, något som har varit en stor del av mitt liv, utan något ännu mycket mer. Att sitta i rullstol. .»

Norges VM-keeper Henrik Haukeland (24) var lagkamerat med Tobias Forsberg i Leksand i to sesonger (2015–17). Norges 3. keeper i VM, Jonas Arntzen (21), har vært Forsbergs lagkamerat de fire siste sesongene.

– Når du kommer inn i garderoben og spiller ishockey, tenker du på det. Jeg tenker mye på det. Jeg synes synd på ham, rett og slett. Når jeg kommer tilbake til Leksand, kommer ikke han til å være i garderoben. Sånne tanker, svarer Thomas Valkvæ Olsen på spørsmål om hvilke refleksjoner han gjør seg angående lagkameratens brutalt endrede livsbetingelser.

Her kan du se Thomas Valkvæ Olsen sammen med Patrick Thoresen i Norges VM-garderobe i Bratislava:

– Det er trist, så klart. Jeg skjønte at det var alvorlig da jeg så ulykken. Vi var ganske gode kompiser. På et så lite sted, blir du nært knyttet til de fleste på laget, sier Henrik Haukeland.

Han har sendt Tobias Forsberg «et par meldinger», der han har «ønsket ham det beste».

PREGET: Norges assisterende landslagstrener Sjur Robert Nilsen var trener for Tobias Forsberg i den tradisjonsrike klubben Leksand. Bildet er tatt i forbindelse med en VG-reportasje om Nilsens nåværende klubb Sparta. Foto: Helge Mikalsen

– Jeg tror det er umulig å sette seg inn i hans situasjon; fra aktiv og hyllet idrettsmann, til å være lam fra brystet og ned. Han er en «hockeygutt». Hel ved, tøff og ærlig. Jeg har ikke fått anledning til å hilse på ham eller prate med ham, men vil forsøke å få det til i sommer, sier en tydelig preget Sjur Robert Nilsen.

Den nåværende Sparta Sarpsborg-treneren sier at Forsbergs skjebne medfører at han «kjenner på» at livet kan endre seg brått. Da han spilte proff i Tyskland opplevde han at en lagkamerat døde som følge av blodpropp etter en semifinalekamp.

Sjur Robert Nilsen forteller også at han for kort tid siden pratet med Dagfinn Enerly om det som hadde hendt Tobias Forsberg.

– Det er mye av den samme typen skade, sier han.

Publisert: 13.05.19 kl. 10:40